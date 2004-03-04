جك استراو و پرويز مشرف در مورد فعاليتهاي اتمي پاكستان گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، پس از ورود شب گذشته جك استراو وزير امور خارجه انگليس به اسلام آباد پايتخت پاكستان براي يك ديدارسه روزه با مقامات اين كشور، وي امروز با پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان درمقرارتش پاكستان در" راولپندي" ديدار و در مورد گسترش فعاليت هاي هسته اي پاكستان بايكديگر گفتگو كردند.

" جك استراو" پيش از ديدار با مشرف با " خورشيد محمود قصوري" وزير امور خارجه پاكستان ديدار و گفتگو كرد و در نظر دارد امروزدر ادامه برنامه گفتگو با مقامات پاكستاني با " ظفرالله خان جمالي" نخست وزير و"فيصل صالح حيات" وزير كشور پاكستان ديدار و گفتگو كند.

محور اصلي گفتگوهاي استراو با مشرف و ديگر مقامات پاكستاني در مورد بررسي فروش تسليحات هسته اي پاكستان به كشورهاي خارجي بوده است.

