به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد همزمان با آغاز جشنواره‌ تئاتر فجر دو نمایش "نوک زبان" نوشته و کار لوکاس بانگرتر از کشور سوئیس و "مسلح شدن" به نویسندگی و کارگردانی آرا ایرنجاکیان از کشور ارمنستان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

نمایش‌های "زندگی متناقص‌نمای من" به کارگردانی علی معینی محصول مشترک ایران و فرانسه، "لمنوس" سوفوکل به کارگردانی رائول والس محصول مشترک ایران و مکزیک و "هفت دستور کلیدی برای معاصر شدن" نوشه طلا معتضدی به کارگردانی آروند دشت‌آرای محصول مشترک ایران و فرانسه هم به ترتیب در تالارهای سایه و قشقایی روی صحنه خواهند رفت.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن‌ماه در بیش از 30 سالن تئاتری در تهران برگزار می‌شود.