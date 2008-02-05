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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

تئاتر شهر میزبان پنج نمایش خارجی می‌شود

پنج گروه خارجی با پنج نمایش در طول برگزاری بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تئاتر شهر روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد همزمان با آغاز جشنواره‌ تئاتر فجر دو نمایش "نوک زبان" نوشته و کار لوکاس بانگرتر از کشور سوئیس و "مسلح شدن" به نویسندگی و کارگردانی آرا ایرنجاکیان از کشور ارمنستان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

نمایش‌های "زندگی متناقص‌نمای من" به کارگردانی علی معینی محصول مشترک ایران و فرانسه، "لمنوس" سوفوکل به کارگردانی رائول والس محصول مشترک ایران و مکزیک و "هفت دستور کلیدی برای معاصر شدن" نوشه طلا معتضدی به کارگردانی آروند دشت‌آرای محصول مشترک ایران و فرانسه هم به ترتیب در تالارهای سایه و قشقایی روی صحنه خواهند رفت.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن‌ماه در بیش از 30 سالن تئاتری در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 633501

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