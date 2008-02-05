"ملاقات بانوی سالخورده" در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد این نمایش که اجرای خود را از 18 دی در تالار اصلی آغاز کرده، در بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز حضور دارد و در دو روز آخر جشنواره در تالار اصلی به صحنه میرود.
"ملاقلات بانوی سالخورده" از روز چهارشنبه 17 بهمن همزمان با آغاز جشنواره تئاتر فجر به طور موقت به اجرای خود در تالار اصلی پایان میدهد و با توجه به برنامهریزی انجام شده ضمن اجرا در روزهای پایان جشنواره تئاتر فجر اجرای خود را در این تالار از سر میگیرد.
گوهر خیراندیش، پیام دهکردی، میرطاهر مظلومی، احمد ساعتچیان، فرخ نعمتی، علی رامز، هوشنگ قوانلو، مهدی بجستانی، ژاله شعاری، الیکا عبدالرزاقی و علیرضا ناصحی در "ملاقات بانوی سالخورده" بازی کردهاند که تاکنون مورد استقبال علاقمندان قرار گرفته است.
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