هفت هزار طرح مخابراتی دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد خواجه‌پور ظهر امروز در مراسم نمادین بهره‌برداری همزمان از ‪ ۴۶۸‬پروژه مخابراتی در آذربایجان غربی اظهار داشت: برای بهره‌برداری از این طرح‌ها 952 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی سوئیچ شهری، BTS و GSM روستایی، شبکه فیبر نوری و... را از جمله مهمترین این طرحها عنوان کرد.

خواجه پور با اشاره به توسعه شرکت مخابرات نسبت به سالهای قبل از انقلاب یادآورشد: هم اکنون در بخش واگذاری تلفن و تعداد شماره تلفن‌های فعال در کشور به ‪۵۳‬ میلیون شماره رسیده است.

وی توسعه خدمات ارتباطی در روستاها را از اولویت های دولت نهم ذکر کرد و اظهارداشت: هم اکنون بیش از 90 درصد روستاهای کشور از نعمت خدمات ارتباطی برخوردار هستند و روستایی فاقد ارتباط را روستاهای کمتر از 20 خانوار هستند.

استاندار آذربایجان غربی هم در این مراسم به پتانسیلهای بالای استان در بخش مخابراتی اشاره کرد وگفت: این استان به لحاظ هم مرز یودن با چهار کشور وشاهراه ارتباطی ایران به اروپا نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتر دولت در بخش مخابرات است.

رحیم قربانی تصریح کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی این استان و لزوم توسعه ارتباطات با کشورهای همجوار، توسعه دیتا در منطقه ضروری است.

وی، افتتاح یکهزار و ‪ ۸۲‬طرح در دهه فجر امسال را مورد اشاره قرار داد و گفت: امسال بنا به مناسبتهای مختلف سه هزار طرح در آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: بزرگترین کارخانه شیر و لبنیات کشور با سرمایه‌گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال از جمله این طرح‌هاست که در مدت ‪ ۱۴‬ماه احداث شده است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه ضرورت اهمیت حفظ وحدت و همدلی و پرهیز از هرگونه اختلاف را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به برپایی یک انتخاب سرنوشت ساز در کشور باید مسئولان در جهت افزایش این همدلی تلاش کنند که ایام دهه فجر فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است.

در ادامه نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه هم در سخنانی به خدمات وتوسعه شهرها و روستاها در دوران انقلاب اشاره کرد و از مسئولان خواست زمینه حضور مردم را در آیین ها دهه فجر بیش از پیش فراهم کنند.

در ادامه با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح طرحهای مخابراتی همزمان در شهرهای استان آغاز شد.