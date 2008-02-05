تقدیر از مواضع اصولی ایران/حمایت از مستضعفان ویژگی مهم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم همبستگی با مردم کشمیر امروز در محل سفارت پاکستان در تهران با حضور شخصیتهای مختلف فرهنگی، دانشگاهی، سیاسی و رسانه ای برگزار شد.



شفقت سعید در این مراسم، بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و برای ملت ودولت ایران آرزوی سربلندی و سرافرازی کرد.



وی در این باره گفت : این هفته مصادف است با بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که دارای آرمانها واصول والایی بود؛ یکی از ویژگی های مهم انقلاب اسلامی، حمایت از اهداف و آرمانهای مسلمانان تحت اشغال و ظلم در سراسر جهان است.



سفیر پاکستان در تهران با بیان اینکه مردم کشمیر چندین دهه است که تحت ظلم و ستم قرار دارند؛ بر ضرورت حل عادلانه و مسالمت آمیز مسئله کشمیر و بازگرداندن حقوق ملت کشمیر به آنها بر اساس قوانین بین المللی تاکید کرد.

وی به مواضع اصولی ایران در برابر پاکستان و مسئله کشمیر ونقش مثبت تهران در این زمینه اشاره کرد وگفت : ایران همواره از مردم پاکستان ومسئله کشمیر و حل عادلانه آن حمایت کرده است؛ همانگونه که از ملت فلسطین حمایت می کند وامیدواریم از نقش مثبت خود برای برقراری هرچه سریعتر آرامش و صلح در منطقه استفاده کند .



شفقت سعید به پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم ایران و پاکستان به ویژه منطقه کشمیر اشاره کرد و افزود : بیش از شصت سال از رنج و سختی مردم کشمیر می گذرد، اما هنوز مردم این منطقه نتوانسته اند به حق تعیین سرنوشت خود دست پیدا کنند.



وی به تحولات داخلی پاکستان و مشکلات سیاسی موجود در این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی اشاره کرد و گفت : مشکلات داخلی پاکستان، ماهیت سیاسی دارد که به زودی حل و فصل خواهد شد؛ مشکل اصلی اکنون،مسئله کشمیر است که حق بخشی از مردم منطقه که کاملا مشروع و قانونی است، همچنان نادیده گرفته می شود .



شفقت سعید به سخنان 26 اکتبر 1947 مهاتما گاندی رهبر فقید هند اشاره کرد که گفته بود :" اگر مردم کشمیر خواهان الحاق به پاکستان هستند؛ هیچ قدرتی نمی تواند مانع آنها شود."



وی به قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل متحد درباره کشمیر اشاره کرد و افزود : این هند بود که ابتدا مسئله کشمیر را به شورای امنیت کشاند، اما پس از صدورقطعنامه های مربوطه، به آن پایبندی نشان نداد و همچنان به این قطعنامه ها بی اعتنایی می کند.



سفیر پاکستان در ایران تاکید کرد : گذشت زمان نمی تواند اهمیت مسئله کشمر را کمرنگ کند، زیرا این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست و مسئله تعیین سرنوشت یک ملت درمیان است.

شفقت سعید در ادامه به مناقشه هسته ای میان هند و پاکستان اشاره کرد و گفت : هسته ای بودن هند و پاکستان و وجود سلاح هسته ای در هر دو کشور برای امنیت و صلح منطقه ای خطرناک است، اما پاکستان اقدامات اعتماد سازی را انجام داده است و تلاش می کند با تعامل با هند، راه حل مسالمت آمیزی برای مسئله کشمیر پیدا شود که این راه حل باید حتما به خواسته های مردم کشمیر و آرمانهای آنها احترام بگذارد.



وی در پایان بار دیگر از حمایتهای ملت و دولت ایران از مردم پاکستان و حل مسئله کشمیر تقدیر و برای مسالمت آمیز این مسئله ابراز امیدواری کرد.



در پایان این مراسم فیلمی از رنج و سختی های مردم مسلمان کشمیر به نمایش درآمد که در آن به کشته شدن بیش از 100 هزار مسلمان در راه مبارزه برای دستیابی به حقوق مشروعشان و مفقود الاثرشدن هزاران تن دیگر اشاره شده است و نقض آشکار حقوق مردم مسلمان در این فیلم نشان داده شد.

مراسم همبستگی با مردم کشمیر در حالی برگزار شد که مردم این منطقه اکتبر سال 2006 شاهد زلزله ویرانگری بودند که بر اثر آن دهها هزار نفر کشته و زخمی و صدها هزار نفر بی خانمان شدند؛ مردم کشمیر به سبب این حادثه تلخ متحمل رنج فراوانی شدند.