در صورت ترور رهبران فلسطینی اسرائیل را به آتش می کشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، حماس در این بیانیه مطبوعاتی با اشاره به ترور"عامر قرموط" یکی از فرماندهان کمیته مقاومت مردمی فلسطین اعلام کرد: اسرائیل در تلاش برای ترور تمام رهبران گروههای فلسطینی است.

در این بیانیه بر ادامه مقاومت گروههای فلسطینی تاکید شده است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است : این ترورها در حالی انجام می شود که مذاکرات تشکیلات خودگردان و اسرائیل، جز ترور، کشتار، مصادره اراضی، اشغال هر چه بیشتر قدس و کرانه باختری و تشدید محاصره نوارغزه چیزی برای مردم فلسطین به همراه نداشته است.

لازم به ذکر است تساهی هنگبی یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی صبح امروز اعلام کرد: رهبران حماس نباید در امنیت باشند، بلکه باید برای ترور آنها تلاش کرد.

وی افزود: نباید میان جناح سیاسی و نظامی جنبش حماس تفاوتی قائل شد، بلکه تمام رهبران این جنبش باید هدف قرار گیرند.