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۱۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۰۱

در پي اعلام كمك تسليحاتي پاكستان به نيجريه

مقامات پاكستان ادعاي مقامات نيجريه را تكذيب كردند

مقامات پاكستان ادعاي مقامات نيجريه مبني بر ارائه پيشنهاد از سوي مقامات پاكستان در مورد كمك به نيجريه براي مجهز شدن توان هسته اي را رد كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مقامات وزارت دفاع نيجريه امروز پنج شنبه با انتشار بيانيه اي اعلام كردند كه ژنرال " محمد عزيز خان" فرمانده ستاد مشترك ارتش پاكستان در ملاقات روز گذشته خود با " رابيو موسي كوانكواسو" وزير دفاع نيجريه پيشنهاد كرد كه مقامات پاكستان مي توانند با كمك به نيجريه " توان نظامي ارتش را تقويت كنند و ارتش اين كشور را به قدرت اتمي مجهز كنند."
در پي انتشار اين خبر مقامات پاكستان بلافاصله ارائه چنين پيشنهادي از سوي مقامات پاكستاني را رد كردند. " شوكت سلطان" سخنگوي ارتش پاكستان نيز در گفتگو با خبرگزاري فرانسه ضمن رد اين خبر آن را تنها ادعايي بي پايه و اساس خواند.

کد مطلب 63351

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