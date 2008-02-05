تعداد واحدهای صنعتی خراسان رضوی نسبت به ابتدای انقلاب 15 برابر شده است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سیدحسین احمدی با تشریح دستاوردهای پس از انقلاب در خراسان رضوی ظهرامروز در جمع خبرنگاران در بخش صنعت و معدن افزود: تعداد واحدهای صنعتی در ابتدای انقلاب 307 مورد بوده که با 15 برابر رشد در سال جاری به 4700 واحد رسیده است.

وی ادامه داد: اشتغال صنعتی در خراسان رضوی در بهمن 57 به تعداد 12 هزار نفر بوده که با 13 برابر رشد در حال حاضر به 149هزار نفر رسیده و سرمایه گذاری صنعتی نیز 18 میلیارد ریال بوده که با 1500 برابر رشد به 26 هزار و 600 میلیارد ریال افزون شده است.

این مسئول صنعتی بیان کرد: 2/11 از سرمایه گذاری های صنعتی ایجاد شده و 10 درصد اشتغال صنعتی و 5/15 درصد تعداد گواهینامه های کشف مواد معدنی صادره و 13 درصد ذخایر مکشوفه مواد معدنی و هفت درصد معادن جدید راه اندازی شده کشور در طول برنامه پنجساله سوم متعلق به خراسان بوده که همین روند نیز در برنامه چهارم با نشاط و شتاب بیشتری دنبال می شود .

احمدی اظهار داشت: سرمایه گذاری واشتغال استان از سال 80 به بعد جایگاه ویژه ای در سطح ملی ومنطقه ای پیدا کرده به طوری که ساختار و ترکیب صنعتی استان به سوی صنایع واسطه ای، دانش بر و تکنولوژی بر و با ارزش افزوده بالاتر در حال دگرگونی است.

وی گفت: این در حالی است که تغییر و تحولات نسبی در ساختار صنعتی استان تا اواخر دهه 70 تقریباً تدریجی بوده ولی با سرمایه گذاریهای بالایی که در صنایع فلزات اساسی، صنایع معدنی ، قطعه سازی و خودرو و فولادسازی، صنایع نساجی و غذایی انجام شده، شتاب روز افزونی به ویژه برنامه سوم به بعد داشته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی اضافه کرد: بالغ بر سه میلیارد دلار در 10 پروژه سیمان وفولاد این استان صورت گرفته که با راه اندازی آنها، نیاز انرژی بخش صنعت و معدن طی پنج سال آتی به سه تا چهار برابر باید افزایش یابد.