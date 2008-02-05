رشد بخش کشاورزی از 7 درصد گذشت/ صادرات بیش از دو میلیارد دلار محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگارمهر محمدرضا اسکندری امروز در نشستی مطبوعاتی با اشاره به وضعیت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سالجاری، گفت: سال 57 جمعیت زیر خط فقر در روستاها بالغ بر 70 تا 80 درصد بود که این میزان در حال حاضر به کمتراز20 درصد رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در سالهای بعد ازانقلاب اسلامی متوسط سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع بالغ بر 20 هزار هکتار بوده که در دو سال اخیر این سیستم در 650 هزار هکتار اجرایی شده است.

افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی در سال 86

وی افزود: متوسط عملکرد تولیدات محصولات کشاورزی از 2 تن در هکتار در سالهای پس از انقلاب اسلامی هم اکنون به 6 تن در هکتار بالغ شده است.

اسکندری با اشاره به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، بیان کرد: در گذشته ازهر واحد مصرف آب در هکتار نیم کیلو تولید حاصل می شد که این رقم هم اکنون از یک کیلو نیز فراتر رفته است.

افزایش صادرات بیش از2 میلیارد دلار



وی با اعلام اینکه در 10 ماهه ابتدای سالجاری صادرات محصولات کشاورزی از مرز 2 میلیارد و 300 میلیون دلار گذشت، افزود: میزان صادرات محصولات کشاورزی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (88) رقمی معادل 2 میلیارد و 69 میلیون دلار پیش بینی شده در حالیکه امسال میزان صادرات از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار تجاوز کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی واقعی می شود، تصریح کرد: در حال حاضر متوسط میزان ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی کشوراز1.5 درصد بالاتر است که با توجه به متفاوت بودن این ضریب در استانهای مختلف کشوراز0.6 تا 3.5 درصد باید اذعان داشت که به غیر از استان کهکیلویه و بویراحمد با ضریب کمتر از یک درصد، مابقی استانها دارای ضریب مکانیزاسیون بالاتراز یک درصد هستند.

وی اظهارداشت: درگذشته به دلیل عدم پاسخگویی به تولید میزان ضریب مکانیزاسیون کمتر از حد واقعی اعلام می شد در حالیکه این میزان قوه محرکه موجود در بخش کشاورزی می تواند نسبت به افزایش تولید و بهره وری پاسخگو باشد.

به گفته اسکندری در سالجاری به منظور اصلاح خرید تضمینی،بالغ بر800 هزار تن محصول کشاورزی که 44 قلم کالارا شامل میشود به صورت توافقی خریداری شده است.

کاهش 50 درصدی مصرف سموم در بخش کشاورزی

وی در رابطه با کاهش مصرف سموم در بخش کشاورزی، اظهارداشت: از سالجاری با حذف یارانه سموم نه تنها به میزان تولیدات لطمه ای وارد نشد بلکه روند افزایشی تولیدات همچنان ادامه دارد ضمن اینکه بیش از 50 درصد از مصرف سموم درعرصه کشاورزی کاهش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر یارانه مصرف سموم شیمیایی به تولید روشهای بیو تکنولوژیکی و استفاده از دانش فنی در این عرصه اختصاص یافته ضمن اینکه بخشی از این یارانه صرف جذب حدود 4 هزار نفر فارغ التحصیل بخش کشاورزی شده است.

افزایش تولیدات آبزی به 700 هزار تن

وی با اعلام اینکه در سالجاری میزان صید وصیادی از مرز630 هزار تن خواهد گذشت، افزود: سالانه افزایش تولید به خصوص در بخش پرورش آبزیان و صید از آبهای آزاد مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

اسکندری افزود: در برنامه چهارم توسعه سقف تولید آبزیان حداکثر600 هزار تن است که امسال از مرز630 هزار تن فراتر رفته و تا پایان سالجاری به بیش از 700 هزار تن افزایش می یابد ضمن اینکه در سال پایانی برنامه میزان تولیدات آبزیان به مرز یک میلیون تن خواهد رسید.

رشد بخش کشاورزی به 7 درصد

وی تصریح کرد: رشد بخش کشاورزی به طور متوسط در برنامه چهارم توسعه رقمی بالغ بر 6.5 درصد است که بخشی از این رقم به افزایش تولید و بخشی نیز به افزایش بهره وری عوامل تولید مربوط می شود ضمن اینکه در2.5 سال اخیر متوسط رشد بخش کشاورزی بیش از7 درصد بوده است.

وی در پایان عنوان کرد: درایام دهه فجر بیش از 4 هزارو 400 پروژه در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 479 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.