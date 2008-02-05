هیئتی از مسلمانان انگلیس به تشرف حرم رضوی نائل آمدند

به ‌گزارش خبرنگار مهر در مشهد مسلمانان این هیئات شامل گروهی از فعالان مجامع مذهبی و خیریه مسلمانان انگلیس به سرپرستی مقبل علی رئیس گروه کار با جهان اسلام وزارت امور خارجه آن کشور، برای گسترش همکاریهای دوجانبه با مجامع مذهبی و آموزشی کشورمان به ایران سفر کرده‌اند.

دکتر شرف حسین امام جماعت یکی از مساجد انگلیس گفت: یکی از دغدغه‌های مسلمانان این کشور تصویر نادرستی است که در غرب از ایران ارایه می‌شود و با چنین بازدیدهایی قابل تصحیح است.

وی خواهان فراهم آمدن تسهیلاتی برای اعزام طلاب مسلمان انگلیس به دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز شد و متقابلا برای همکاری در اعزام طلاب دانشجویان این دانشگاه برای گذراندن دوره‌های آموزش زبان در انگلیس اعلام آمادگی کرد .

ندیم کاظمی سردبیر نشریه "دیالوگ" نیز گفت: تحت تاثیر مجموعه‌های تاریخی موجود در موزه آستان قدس رضوی قرار گرفته‌ام.

وی ابراز امیدواری کرد امکان سفر به مشهد مقدس، زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و تماشای موزه‌های زیبای آن برای عده بیشتری از مسلمانان بریتانیایی فراهم شود.

وی گفت: در این فضای مقدس وقتی چشمانم را می‌بندم، خود را نزدیک به حضرت امام رضا(ع) احساس می‌کنم.