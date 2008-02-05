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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

هیئتی از مسلمانان انگلیس به تشرف حرم رضوی نائل آمدند

مشهد - خبرگزاری مهر: جمعی از مسلمان کشور انگلیس امروز به زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) در مشهد مشرف شدند.

به ‌گزارش خبرنگار مهر در مشهد مسلمانان این هیئات شامل گروهی از فعالان مجامع مذهبی و خیریه مسلمانان انگلیس به سرپرستی مقبل علی رئیس گروه کار با جهان اسلام وزارت امور خارجه آن کشور، برای گسترش همکاریهای دوجانبه با مجامع مذهبی و آموزشی کشورمان به ایران سفر کرده‌اند.

دکتر شرف حسین امام جماعت یکی از مساجد انگلیس گفت: یکی از دغدغه‌های مسلمانان این کشور تصویر نادرستی است که در غرب از ایران ارایه می‌شود و با چنین بازدیدهایی قابل تصحیح است.

وی خواهان فراهم آمدن تسهیلاتی برای اعزام طلاب مسلمان انگلیس به دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز شد و متقابلا برای همکاری در اعزام طلاب دانشجویان این دانشگاه برای گذراندن دوره‌های آموزش زبان در انگلیس اعلام آمادگی کرد .

ندیم کاظمی سردبیر نشریه "دیالوگ" نیز گفت: تحت تاثیر مجموعه‌های تاریخی موجود در موزه آستان قدس رضوی قرار گرفته‌ام.

وی ابراز امیدواری کرد امکان سفر به مشهد مقدس، زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و تماشای موزه‌های زیبای آن برای عده بیشتری از مسلمانان بریتانیایی فراهم شود.

وی گفت: در این فضای مقدس وقتی چشمانم را می‌بندم، خود را نزدیک به حضرت امام رضا(ع) احساس می‌کنم.

 

کد مطلب 633531

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