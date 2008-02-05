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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۵۸

بازارچه های خوداشتغالی راه اندازی می شود

شهرداری تهران با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از کارآفرینان اقدام به برگزاری بازارچه خود اشتغالی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی مدیر عامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی تهران از راه اندازی بازارچه های خوداشتغالی همزمان با ایام مبارک دهه فجر خبر داد و افزود: شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی و خدماتی ، ایجاد فرصت شغلی را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه های خود تعریف و اقدام به راه اندازی بازارچه خوداشتغالی نمود.

وی افزود: بازارچه های خود اشتغالی به انواع صنایع دستی، محصولات غذایی، خانگی اختصاص دارد و افراد خوداشتغال و کارآفرین می توانند با فروش محصولات تولیدی خود به کسب درآمد بپردازند.

عبداللهی ادامه داد: بازارچه های خود اشتغالی شنبه 20 بهمن در بوستان های ملت، قیطریه و پلیس راه اندازی و تا پایان سال تداوم خواهد داشت.

 

 

کد مطلب 633532

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