بازارچه های خوداشتغالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی مدیر عامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی تهران از راه اندازی بازارچه های خوداشتغالی همزمان با ایام مبارک دهه فجر خبر داد و افزود: شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی و خدماتی ، ایجاد فرصت شغلی را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه های خود تعریف و اقدام به راه اندازی بازارچه خوداشتغالی نمود.

وی افزود: بازارچه های خود اشتغالی به انواع صنایع دستی، محصولات غذایی، خانگی اختصاص دارد و افراد خوداشتغال و کارآفرین می توانند با فروش محصولات تولیدی خود به کسب درآمد بپردازند.

عبداللهی ادامه داد: بازارچه های خود اشتغالی شنبه 20 بهمن در بوستان های ملت، قیطریه و پلیس راه اندازی و تا پایان سال تداوم خواهد داشت.