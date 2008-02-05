تقدیم لایحه منع احداث ‌بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و نفت به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفرزاده با بیان اینکه لایحه منع احداث ‌بنا و ساختمان درطرفین خطوط لوله انتقال گاز و نفت به پیشنهاد وزارت نفت در هیات وزیران تصویب شده است، خاطرنشان کرد: این لایحه با توجه به ضرورت حفظ و حراست از لوله‌های انتقال گاز ، نفت و فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از ایجاد بنا و اعیانی درمجاورت لوله‌های مذکور که می‌تواند موجب بوجود آمدن خطرات احتمالی گردد ، به تصویب رسید.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری در تشریح مفاد لایحه منع احداث‌بنا و ساختمان درطرفین خطوط لوله انتقال گاز و نفت اظهارداشت : مطابق این لایحه احداث هرگونه بنا و ساختمان درحریم خطوط لوله انتقال نفتی و گاز و فرآورده‌های نفتی در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع است.

مجید جعفرزاده با اشاره به اینکه حریم خطوط موضوع این قانون شامل دوحریم اختصاصی و حریم ایمنی است، گفت: حریم اختصاصی ، عرصه مجاور طرفین هر خط لوله که برای انجام عملیات بهره برداری و مراقبت از آن طبق ضوابط فنی شرکتهای تابعه وزارت نفت تعیین می‌شود می‌باشد و عرض آن از هر طرف خطوط لوله از ‪ ۲۸‬متر تجاوز نخواهدکرد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه عرض حریم ایمنی از هر طرف لوله حداکثر ‪ ۲۵۰‬ متر خواهد بود، افزود: حریم ایمنی ، عرصه مجاور طرفین هر خط لوله در خارج از محدوده شهرها و روستاها ، طبق ضوابط فنی شرکتهای وزارت نفت برای ایمن نگهداشتن فضای مجاور خطوط لوله وتاسیسات مربوط به آن از خطرات احتمالی است.

جعفرزاده درخصوص وضعیت املاک غیر دولتی واقع در مسیر خطوط لوله اظهارداشت : مطابق تبصره ‪۳‬ لایحه منع احداث‌بنا و ساختمان درطرفین خطوط لوله انتقال گاز و نفت، در مواردی که عرصه و اعیانی درحریم اختصاصی خطوط لوله، از املاک غیر ملی و غیر دولتی باشد ، عرصه و اعیانی مزبور توسط شرکتهای یادشده مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی مصوب سال ‪ ۱۳۵۸‬تملک می‌گردد.