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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

گزارش تصویری / بازگشایی رسمی تالار سنگلج

گزارش تصویری / بازگشایی رسمی تالار سنگلج

تالار سنگلج صبح امروز سه‌شنبه 16 بهمن با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، مدیر کل هنرهای نمایشی، رئیس اداره تئاتر و تعدادی از هنرمندان تئاتر و اهالی رسانه به طور رسمی بازگشایی شد.

 

سید عظیم موسوی کارگردان - اتابک نادری مدیر تالار سنگلج - محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری ارشاد

   

محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد 

 

حسین پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی 

 سر در جدید تالار سنگلج

عکس / مازیار شیبانی فر 

کد مطلب 633538

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