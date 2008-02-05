گزارش تصویری / بازگشایی رسمی تالار سنگلج

تالار سنگلج صبح امروز سه‌شنبه 16 بهمن با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، مدیر کل هنرهای نمایشی، رئیس اداره تئاتر و تعدادی از هنرمندان تئاتر و اهالی رسانه به طور رسمی بازگشایی شد.