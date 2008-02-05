گزارش تصویری / بازگشایی رسمی تالار سنگلج

سید عظیم موسوی کارگردان - اتابک نادری مدیر تالار سنگلج - محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری ارشاد
محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد
حسین پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی
سر در جدید تالار سنگلج
عکس / مازیار شیبانی فر
تالار سنگلج صبح امروز سهشنبه 16 بهمن با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، مدیر کل هنرهای نمایشی، رئیس اداره تئاتر و تعدادی از هنرمندان تئاتر و اهالی رسانه به طور رسمی بازگشایی شد.
سید عظیم موسوی کارگردان - اتابک نادری مدیر تالار سنگلج - محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری ارشاد
محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد
حسین پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی
سر در جدید تالار سنگلج
عکس / مازیار شیبانی فر
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