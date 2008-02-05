"حضرت سلیمان" و "میهمانان ناخوانده" در تالار هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تالار هنر اعلام کرد "حضرت سلیمان" داستان زندگی حضرت سلیمان (ع) را از تولد تا زمانی روایت می‌کند که نگین پادشاهی را از دست می‌دهد. میترا کریمخانی، مریم جمالی‌فر، پریسا عطار، آصفه موسوی، پیمان غریب‌پناه و کورش ابراهیم‌زاده عروسک‌گردانان نمایش هستند که تا 15 بهمن در تالار هنر اجرا می‌شود.

فرهود احمدپور آهنگساز، افشین رازی طراح صحنه، میترا کریمخانی مشاور کارگردان، کورش ابراهیم‌زاده دستیار کارگردان، فاطمه حسین‌زاده و سهیلا باجلان طراح و سازنده عروسک‌ها و آرش عابدزاده روابط عمومی دیگر عوامل نمایش "حضرت سلیمان" هستند که در مسابقه نمایشنامه‌نویسی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزیده شد.

همچنین نمایش "میهمانان ناخوانده" نوشته منوچهر اکبرلو به کارگردانی مشهدی‌عباس برگرفته از سوگواری امام حسین (ع) است. علی و زهرا در خانه تنها منتظر پدر و مادر هستند تا از هیئت بیایند. همسایه برای بچه‌ها غذای نذری می‌آورد. بچه‌ها وقتی قصد خوردن غذا را دارند متوجه می‌شوند کبوتری در خانه آنها لانه دارد و ...

مهرداد باقری، مرضیه ایمانخوانی، حامد مدرس، سحر صفرپور، سوده سعدایی و نگار امینی عروسک‌گردان و بازیگر، سحر صبا دستیار کارگردان، م. باقری طراح صحنه، آزاده فرهنگیان و اکرم میرزابیگی طراح لباس، م. ایمانخوانی سازنده عروسک، فرید نوایی آهنگساز، آ. فرهنگیان شاعر، بابک بزویه عکاس، هادی اسکندری طراح پوستر و رضا خضرایی طراح نور نمایش هستند.

علاقمندان می‌توانند برای دیدن این نمایش‌ها هر روز جز شنبه‌ها به ترتیب ساعت 17 و 18:30 به تالار هنر در میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، جنب ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان ورزنده، تالار هنر مراجعه کنند یا برای اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88306640 و 88847272 تماس بگیرند. "میهمانان ناخوانده" بعد از جشنواره هم در تالار هنر اجرا می‌شود.