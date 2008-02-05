به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن حسینی، رئیس دانشکده صدا و سیما در جمع دانشجویان جدیدالورود این دانشکده خبر از راه‌اندازی شعبه دانشکده صدا و سیما در دهکده دانش دوبی داد. قرار است این شعبه با کمک مرکز صوتی و تصویری سروش تأسیس شود.

سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد مؤثر و قدرتمند رسانه ای نیازمند تأمین نیروی انسانی کارآمد، متخصص و هماهنگ با آخرین دستاوردهای فنی و تحولات مختلف در زمینه رسانه است. از این رو دانشکده صداوسیما ایجاد شد تا آموزش بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز سازمان را در زمینه‌های متنوع و سطوح مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تأمین کند.

دانشکده صدا و سیما با ارائه رشته‌های مختلف تحصیلی در گروههای آموزشی تولید، مهندسی رسانه، ارتباطات، موسیقی، هنرهای دیجیتال، رادیو، دروس معارف اسلامی و عمومی در سطوح کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را تأمین می کند.

این دانشکده همچنین درصدد است رشته تحصیلی فلسفه رسانه را نیز به‌زودی راه‌اندازی کند.