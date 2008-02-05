هجوم روزنامه نگاران به زادگاه "باراک اوباما" در کنیا

به گزارش خبرگزاری مهر،"سعید اوباما" عموی باراک اوباما در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : برخی روزها، ما با 10 گروه از خبرنگاران روبرومی شویم و این درحالی است که نمی توانیم به تمام سئوالات آنان پاسخ دهیم.

"انیانگ اوما" روستایی در غرب کنیاست که زادگاه نامزد مشهور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می رود و حدود هزار نفر جمعیت دارد.

نتایج شمارش آرای انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آمریکا در ایالت کارولینای جنوبی حکایت از پیروزی نامزد سیه چرده این حزب بر سایر رقبای هم حزبی خود دارد.

عموی باراک در ادامه افزود: این مسئله برای ما مشکل ایجاد کرده به صورتی که حتی نمی توانیم به زندگی عادی خود ادامه دهیم.

وی برای حل این مشکل خواستار شد که خبرنگاران پیش از آمدن به روستای آنان، از پیش وقت قبلی برای مصاحبه بگیرند.

سعید اوباما خاطرنشان کرد: ما برای پیروزی حسین دعا می کنیم و دیدگاه های وی نسبت به دیگر نامزد بسیار بهتر و روشن تری دارد.

حسین باراک 46 ساله که از پدر کنیایی و از مادر آمریکایی است، در سال 2006 میلادی هنگامی که به روستایشان بازگشت، از وی به عنوان یک قهرمان یاد شد.

خانواده باراک اوباما به قبیله "لوو" که جزو حامیان مخالفان دولت کنیا هستند، به شمار می رود.