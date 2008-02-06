دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل خود از نظرات مختلف درباره انقلاب اسلامی ایران و تاثیرات آن بر کشورهای مسلمان منطقه اظهار داشت: نگرش های مختلف سیاسی نسبت به ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی ایران وجود دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران از منظر اندیشمندان بزرگ سیاسی همانند انقلاب های بزرگ جهانی سرمنشاء تحولات عظیمی در تمدن بشری بوده و است.

وی افزود: این انقلاب دارای مفاهیم کلیدی و دستوردهای نظری گوناگونی است که فهم وشناخت آنها گامی اساسی در تبیین ماهیت این انقلاب و دستاوردها آن محسوب می گردد چرا که این انقلاب علاوه بر آثار عینی و عملی، در حوزه نظری و فکری نیز دارای پیامدها و تاثیرات شگرفی بر محیط داخلی و خارجی می باشد.

مظاهری تصریح کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران حیات خویش را در نفی و برکناری رژیمی تعریف کرد که بر اساس الگوهای نظری وارداتی، به خصوص الگوهای توسعه مدرنیستی الهام گرفته از سبک و سیاق غرب، استراتژی خود را تنظیم نمود و بدون نگاه به مقتضیات داخلی و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران زمین، درصدد تحمیل ارزشهای غربی بر آمده بود. وقوع انقلاب اسلامی باور اکثر کارشناسان مسائل سیاسی ایران جزیره ثبات منطقه محسوب می گشت، نشان داد که جامعه ایران با الهام از آموزه های الهی، معنوی و رهبری امام خمینی (ره) تداوم چنین فرایندی را بر نمی تابد.

این استاد دانشگاه در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و مولفه های آن اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران که به باور محققان و پژوهشگران بین المللی بزرگ ترین حادثه نیمه دوم قرن بیستم است نه تنها نظام پاتریمونیالی را سست و لرزان کرد بلکه گفتمان جدیدی را ایجاد کرد که در ادبیات سیاسی انقلابیون جهان موثر واقع شد و به ویژه مسلمانان منطقه را تحت تاثیر آموزه های انقلابی خود قرار داد.

وی افزود: جنبش انقلاب ایران نیز در راستای تغییر وضع موجود که مبتنی بر پذیرش الگوی فکری و فرهنگی غرب و تبدیل آن به وضعیتی مطابق با خاستگاه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بود به وقوع پیوست. مولفه های اصلی این گفتمان خدا محوری، رهبری دینی و عنصر حرکت مردمی بود که در پیوند با یکدیگر هویت مستقلی را به نام انقلاب خلق کرد.

قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران گفت: از این رو به وضوح می توان گفت که ساختار تحلیلی و گفتمان این انقلاب متفاوت از الگوهای رایج جامعه شناسی معاصر بوده چرا که بیشتر ناظر بر مبنای دین شناختی الگوی نظام اجتماعی است که در چارچوب جنبش احیاگری دینی قابل طرح است.

مظاهری تاکید کرد: از سوی دیگر اکثریت مردم ایران که از یک قرن گذشته به نوعی اسیر جریان فکری و سیاسی غرب بودند نتوانستند چارچوب اعتقادی و فرهنگی خویش را با این جریانات وارداتی تطبیق دهند. از این رو این گفتمان جدید ضمن رد تحلیل گفتمان های تک بعدی (مادی - سودپرستانه) ترکیبی از عدالت خواهی، آزادی خواهی و مردم سالاری و معنویت و اخلاق را به جهانیان ارائه نمود.

این استاد دانشگاه درخصوص اهداف انقلاب اسلامی با توجه به فضای گفتمانی و معنویت گرایی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در تحقق انقلاب اسلامی ایران بر عکس انقلاب های بزرگ گذشته، شاهد غلبه مادی گرایی بر معنویت گرایی نیستیم، بلکه الگوی انقلاب اسلامی الگوی تلفیقی است، یعنی هم ارزش های عالی اسلامی و هم ملاحظات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد. از این نگاه نخستین هدف انقلاب اسلامی ارتقای روح انسانی و تربیت کمالات الهی است.

وی افزود: البته معنویت گرایی موجود در انقلاب اسلامی ایران به مفهوم انزوا طلبی و رهبانیت از امور دنیوی نبوده و نیست. چرا که امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب دراندیشه های والای دینی و سیاسی خویش ضمن رد افراطی گرایی و ترک امور دنیوی، سامان امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما را بارها گوشزد نموده بودند.

مظاهری گفت: نکته مهم اساسی در تبیین اساسی اهداف متعالی انقلاب اسلامی ایران در این نکته نهفته است که هدف انقلاب اسلامی ایران بسط مکتب انسان سازی وتعالی توامان روح و جسم بوده و است.

این کارشناس مسائل بین الملل به بازتاب معنوی انقلاب را در دو عرصه داخلی و خارجی پرداخت و خاطرنشان کرد: همانطوری که اشاره شد، انقلاب اسلامی ایران موجد و خالق یک فضای گفتمانی جدید بود. فضایی که عنصر معنویت و معنویت گرایی وجه تمایز آن با انقلاب های دیگر به شمار می رفت. به طوریکه اندیشمند بزرگ فرانسوی میشل فوکو انقلاب ایران را روح جهان بی روح و بازگشت به معنویت نامید.

مظاهری تاکید کرد: از این رو تاثیرات داخلی با توجه به خلق گفتمان جدید و نوظهور می توان در احیای مجدد اسلام و ارزشهای معنوی آن و تحول در فرهنگ سیاسی مردم دانست.

وی معتقد است: بازگشت به خویشتن و تلاش برای زدودن مظاهر فرهنگ غرب از فرهنگ اسلامی و قطع ریشه های وابستگی به قدرت های جهانی و نیز حضور گسترده و مشارکت فعال مردم در صحنه های سیاسی و احتمالی و احترام به آزادی های فکری جز تاثیرات داخلی آن به شمار می رود.

این فعال سیاسی در پایان این گفتگو تصریح کرد: در بعد خارجی می توان به خیزش موج اسلام خواهی و گرایش جنبش ها و نهضت های مختلف با الگو قرار دادن انقلاب جمهوری اسلامی ایران همچنین به مردمی شدن جنبش ها با محوریت اسلام اشاره نمود.