1500 عنوان کتاب دینی طی نیمه اول سال گذشته در دبی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، اداره امور اسلامی دبی در نیمه اول سال گذشته بیش از 1500 کتاب دینی منتشر کرده که علاوه بر تفسیر و کتابهای دینی از اندیشمندان و علمای مسلمان، سخنرانیها، خطبه های نماز جمعه و سروده های دینی را نیز شامل می شود.

علی عبدالله ریس رئیس بخش تحقیقات اداره امور اسلامی یاد آور شد: این اقدام در چارچوب دعوت به سوی خدا، بیداری، اشاعه فرهنگ اسلامی، اعتدال و تثبیت اصول دینی در جامعه دبی انجام شده است.

وی افزود: نوارهای کاست دینی از سوی کتابخانه صوتی و همچنین قرائت قرآن شیخ عبدالباسط، مصطفی اسماعیل، شیخ محمود خلیل و تفسیر محمد متولی شعراوی نیز منتشر شده است.

عبدالله ریس با بیان اینکه هدف از این اقدام اهتمام به بیداری دینی و تشریک مساعی در پرورش مسلمانان با اخلاق نیکو و اخلاص است، گفت: سخنرانیها نیز شامل سخنرانیهایی از علمای جهان اسلام بود که وعظ، ارشاد، خطبه های نماز جمعه را دربرمی گرفت.