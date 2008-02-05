پیشرفت 60 درصدی خط لوله صلح در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیم رسانه ای هیئت دولت بعد از ظهر امروز از پروژه خط لوله صلح در 50 کیلومتری شرق بندرعباس بازدید کرد.

این خط لوله با هدف انتقال گاز کشورمان به هندوستان از طریق پاکستان احداث می شود و طول لوله بالغ بر یک هزار کیلومتر تا نقطه مرزی پاکستان است که 430 کیلومتر آن در هرمزگان قرار دارد.

تاکنون بیش از 60 درصد این پروژه در هرمزگان انجام شده و در برخی مراحل کار از جمله حفاری کامل مسیر انتخاب شده برای لوله بیش از 95 درصد رشد فیزیکی داشته است.

با بهره برداری کامل از این طرح، ضمن فراهم شدن امکان صادرات گاز به کشورهای پاکستان و هندوستان، استانهای هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان نیز با انشعاب از این خط لوله به شبکه گاز کشور متصل می شوند.

800 میلیارد تومان اعتبار لازم برای انجام این طرح همگی از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به هرمزگان تامین شده است.