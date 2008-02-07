رشد اقتصادی باید با تأکید بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد

دکتر حمیده توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارزیابی زیست محیطی در جهت آگاهی از میزان تاثیرات زیست محیطی یک پروژه توسعه ای طراحی می شود ، تا از معضلاتی که در آینده گریبانگیر طبیعت می شود ممانعت نماییم.

وی افزود: بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله کشور ما باید در آینده به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم و همانگونه که در این چشم انداز اعلام شده است این رشد اقتصادی باید با تاکید بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد.

توسلی با اشاره به اینکه برای ایجاد یک توسعه پایدار نیاز به توجه به زیرساختها بسیار مهم است گفت: توسعه ناپایدار تاثیرات شگرفی بر محیط خواهد داشت، همانگونه که در چین این اتفاق افتاد و براثر توسعه بی رویه - اگر چه رشد اقتصادی به 8 درصد رسید- این کشور به بزرگترین تولید کننده co2 درجهان بعد از آمریکا تبدیل شد.

وی در ادامه اضافه کرد: ما باید برای بوجود آمدن یک توسعه پایدار در کشور به زیر ساختها توجه جدی کنیم چیزی که متاسفانه هیچ نشانه ای از آن در حال حاضر وجود ندارد.

مسئول دبیرخانه شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و توسعه پایدار کشور با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست برخی از پروژه ها باید قبل از شروع به کار ارزیابی زیست محیطی شوند گفت: پروژه های پتروشیمی در هر مقیاس، نیروگاهها با ظرفیت بیش از 100 مگابایت، صنایع فولاد، سد و سازه های آبی، شهرکهای صنعتی با وسعت بیش از صد هکتار، فرودگاه با طول باند بیش از 2 هزار متر، واحدهای کشت و صنعت با وسعت 5 هزار هکتار، کشتارگاههای بزرگ صنعتی، مراکز دفن زباله برای شهرهای جدید و بیش از 200 هزار نفر، کارخانه های کم پوست، طرحهای بزرگ جنگل داری، پروژه های راه در کشور، پروژه های راه آهن، پروژه های گردشگری و طرح های توسعه ای در سواحل ، از طرح هایی هستند که پیش از شروع باید ارزیابی زیست محیطی خود را ارایه نمایند.

توسلی اضافه کرد: در کنار این سازمان ها که براساس قانون موظف به ارایه طرح ارزیابی پایش آلودگی هستند هر پروژه ای که محیط زیست آنرا عامل برهم زدن تعادل محیط طبیعی بداند نیز موظف به ارایه طرح ارزیابی زیست محیطی خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه عدم رعایت این اصول توسط برخی مجریان به چه عواملی وابسته است گفت: با توجه به ماده یک اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی مورخه 24/8/71 حفاظت، بهبود، پیگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر نوع اقدام مخرب که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود و کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

دکتر توسلی در ادامه افزود: معمولاً مجری پروژه ها یک مشاور جهت ارزیابی زیست محیطی به سازمان حفاظت از محیط زیست معرفی می کند و بعد از تایید از سوی سازمان، این مشاور موظف به ارایه طرح کاهش آلودگی می گردد و حتی صلاحیت این مشاوران نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می گردد. مضاف بر اینکه بعد از ارایه طرح ارزیابی زیست محیطی، سازمان باید آن طرح را تایید کند.