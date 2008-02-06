راه اندازی سامانه صدور مجوز نشر کتاب با هدف کاهش مراجعه ناشران

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح سامانه جامع و تحت وب صدور مجوز نشر کتاب، گفت: این سیستم برای اولین بار است که در کشور راه اندازی می شود و روز شنبه نیز در کنار برخی پروژه های دیگر مرکز و با حضور وزیر ارشاد رسماً افتتاح می شود. سامانه مذکور در واقع زیرساخت بحث دیجیتالی کردن کتاب در کشور است و از جمله ویژگیهای بارز آن می توان به کاهش حجم ارباب رجوع در پیگیری بحث مجوز اشاره کرد.

وی در این باره افزود: با راه اندازی این سامانه از تعداد ناشرانی که برای اخذ مجوز نشر به صورت حضوری به اداره کل امور کتاب وزارتخانه مراجعه می کنند، به میزان قابل توجهی کاسته می شود. در واقع با اجرای این طرح ناشران دیگر نیازی به ارسال یا آوردن کتاب هایشان ندارند و می توانند در هر جایی - اعم از دفاتر کار خود و یا جاهای دیگر - با استفاده از ارتباطات الکترونیکی، فایل pdf مربوط به کتابها را به همراه فرمهای سابق به اداره کل مربوطه ارسال کنند. این فرمها همان فرمهای قبلی است و تغییری هم در آنها صورت نگرفته است. تنها تغییر محسوس ارسال یک فایل به جای نسخه کتاب مورد نظر است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی وزارت ارشاد اضافه کرد: بر این اساس به هر ناشر یک نام کاربری و کلمه عبور داده می شود تا آنها با استفاده از username و password خود وارد فضای تحت وب سامانه مذکور شوند و فایل pdf مربوطه را به همراه فرم قبلی به نشانی الکترونیکی وزارتخانه ارسال کنند. در واقع ناشران تنها کار پیگیری های بعدی برای اخذ مجوز را انجام خواهند داد و این کار را هم برای آنها آسان تر می کند و هم برای ما.

زارع پور در عین حال هر گونه اعمال ممیزی کتاب توسط نرم افزار مربوطه را رد کرد و گفت: این سامانه به هیچ وجه قرار نیست بررسی محتوایی بکند و در روال طراحی آن نیز چنین امکانی فراهم نشده است.

سامانه جامع و تحت وب صدور مجوز نشر کتاب روز شنبه به همراه چند طرح دیگر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد از جمله طرح های شناسنامه دار شدن نرم افزارهای رایانه ای، صدور مجوز ثبت و انتشار نرم افزار و شبکه ارتباط رایانه ای یکپارچه در این وزارتخانه افتتاح می شود. در این مراسم که روز شنبه 20 بهمن و در سالن دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزارمی شود علاوه بر محمدحسین صفارهرندی و جمعی از معاونان وی در وزارت ارشاد، دبیر شورای عالی انفورماتیک، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات حضور خواهند داشت.