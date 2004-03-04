ناخشنودي " بيل موري " ازنتايج آكادمي اسكار

نمايي ازپوستر" گمشده درترجمه " با حضور" بيل موري "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه به هنگام اعلام نام " شون پن " به عنوان بهترين هنرپيشه مرد سال ازتشويق وي خودداري ومهمانهاي شب طلايي اسكاررا حيرت زده كرد.

اين بازيگر مطرح كه به پاس حضوردرفيلم " سوفيا كاپولا " نامزد دريافت تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد درنقش محوري شده بود درحاليكه فرياد مي زد به برنامه ريزان مراسم گفت :" اگرمي دانستم كه چنين اتفاقي مي افتد وجايزه را به " شو ن پن " مي دهيد هرگزدراين مراسم حاضرنمي شدم."

اين در شرايطي است كه هنرپيشه 53 ساله دنياي سينما درگذشته اعلام كرده بود كه هيچ تمايلي به كسب جوايزوشركت درجشنواره هاي سينمايي ندارد.

" موري " پيش ازبرگزاري مراسم آكادمي گفت :" مشاهده هنرپيشه هايي كه آرزومند كسب جايزه اسكارهستند به هيچ عنوان مسرت بخش نيست.اين درشرايطي است كه شما هرساله تعداد بسياري ازاين چهره ها را ملاحظه كنيد. تمنا ونااميدي بصورت بسيار ناخوشايندي درچهره اين هنرپيشگان مشاهده مي شود. من كسي نيستم كه براي كسب اسكارچنين عكس العمل هايي را ازخود نشان دهم . درحقيقت بايد بگويم كه هيچ اهميتي به اين جايزه نمي دهم ."

اودرادامه صحبتهايش افزود :" گهگاه شما هنرپيشگاني را مشاهده مي كنيد كه اين جايزه را ازآن خود كرده اند اما نمي توانيد اين موفقيت را باوركنيد چرا كه رقابتهاي مربوط به اسكاربه نوعي با ميزان محبوبيت يك هنرپيشه نيزدرارتباط است .گاهي اين امردرست است وگاهي نيزچنين نيست بنابراين بايد بگويم كه به رقابتها اهميتي نمي دهم . من درفيلمي بازي مي كنم كه مردم دوستش داشته باشند وازديدن آن لذت ببرند. ازنتيجه كارم نيزراضي هستم."

