به گزارش حبرنگار مهر، در این نشست که با حضور عزیزالله حاجی‌مشهدی و دهقانپور برگزار شد، حاجی‌مشهدی در ابتدا گفت: "فیلم "ویولن" اثری قابل توجه و آرام است و در عین سیاه و سفید و ساده بودن، از لحاظ درونی اثری پیچیده به شمار می‌رود. البته فیلم به راحتی با مخاطب خود ارتباط برقرار می‌کند."

وی در ادامه افزود: "این فیلم برخلاف فیلم‌های مکزیی که همیشه شعار می‌دهند به طور مستقیم به شعار رو نمی‌آورد. وجه بصری فیلم همانند کار عکاس‌هایی است که نماهایی با فضای پسزمینه بسیار روشن کار می‌کنند و ما در آن تضادهای نوری زیادی می‌بینیم. البته به نوعی در این اثر یکدستی در نماهای داخلی و خارجی دیده می‌شود."

دهقانپور هم گفت: "شیوه کارگردانی فیلم قابل توجه است و ما در آن با یک تعلیق سینمایی رو به رو می‌شویم. ابتدا نسبت به شخصیت پیرمرد داستان دچار سوء تفاهم و تعلیق هستیم و فکر می‌کنیم کار خود را درست انجام می‌دهد. اما بعد از مدتی متوجه می‌شویم او عامل نظامی‌ها شده و این یکی از نقاط قابل توجه "ویولن" است."

حاجی‌مشهدی هم درباره سینمای آمریکای لاتین گفت: "اساسا رشد سینما در آمریکای لاتین از سال 1980 به بعد شروع شده و ابتدا بیشتر علاقه آنها به سینمای مستند آن هم با نگاهی غیرسیاسی بود. اما در سینمای بلند کارها بیشتر بر اساس انتقاد از فقر و ستایش دهقانان شورشی و کسانی که در پی عدالت هستند ساخته می‌شود."