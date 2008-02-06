این ناکامی تلنگری به فوتسال ایران بود / تجدید نظر می کنیم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: ناکامی تیم ملی فوتسال درتورمنت فوتسال KL مالزی علل مختلفی داشت. با وجود اینکه مسابقات در سطح خوب و سنگینی برگزار شد اما هیچ هماهنگی از سوی مسئولان برگزارکننده با کنفدراسیون فوتبال آسیا به عمل نیامده بود و تنها به صرف دریافت یک مجوز از فدراسیون جهانی فوتبال اقدام به برگزاری این رقابت ها کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به برگزاری تورنمنت فوتسال مالزی هیچ نظارتی از سوی مسئولان فیفا و AFC به عمل نمی آمد، افزود: این تورنمنت در دو گروه ناهمگون، بدون قرعه کشی و با ایده صعود مالزی به مرحله دوم رقابت ها برگزار شد. البته ما از ابتدا به نحوه گروهبندی رقابت ها اعتراضی نداشتیم چرا که اعتقاد داریم رویارویی با تیم های مطرح است که ما در تکامل و پیشرفت بیشتر کمک می کند.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه تیم ملی فوتسال کشورمان در روز پایانی مرحله گروهی تورنمنت KL مالزی دو بار در یک روز به میدان رفته است، افزود: طبق برنامه تنها 4 تیم برزیل، آرژانتین، مالزی و تایلند مسابقات خود را به صورت منظم برگزار کردند و باقی تیم ها در یک روز دو بازی انجام دادند.

ترابیان در ادامه از مشکلاتی که در راه سفر تیم ملی فوتسال کشورمان به مالزی وجود داشته یاد کرد و افزود: به دلیل بارش برف سنگین در تهران با دو روز تاخیر به مالزی رفتیم و شب قبل از دیدار با برزیل وارد کوالالامپور شدیم. با این شرایط مقابل برزیل قرار گرفتیم و پس از آن یک بازی دشوار را مقابل هلند انجام دادیم. به دنبال این دو بازی حساس در روز پایانی مرحله مقدماتی دو بازی سنگین را مقابل چین و تایلند برگزار کردیم و از آنجائیکه بازیکنان نتوانستند بازیابی بدنی داشته باشند مقابل تایلند نتیجه را واگذار کردیم.

وی ناکامی در تورنمنت فوتسال مالزی را برای فوتسال ایران یک تجربه مفید خواند و افزود: ما شکست برابر تایلند را به فال بد نمی گیریم. شاید از این به بعد روی تیمی مانند تایلند بیشتر حساب کنیم و با غروری کمتر به میدان برویم. در جریان همین مسابقات شکست برابر تایلند تاثیر بسزایی در تیم ملی گذاشت به حدی که در مرحله دوم مسابقات برابر اندونزی با 13 گل به برتری رسیدیم. موفقیت ما مقابل اندونزی حتی باعث شد تا مربی این تیم لب به تحسین تیم ایران گشوده و تیم ما را بهتر از آرژانتین بخواند.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال این شکست را تلنگری برای فوتسال ایران خواند و تاکید کرد: با این شکست بیدارتر شدیم تا روی استفاده از برخی بازیکنان تجدید نظر کنیم.

ترابیان که ظاهرا انتظار چنین انتقادهای را نسبت به تیم ملی فوتسال کشورمان نداشته است، گفت: من تعجب می کنم که چطور موفقیت های اخیر تیم ملی را فراموش کردند و ناکامی در این تورنمنت را بزرگنمایی کردند. متاسفانه برخی ها در زمان موفقیت تیم ملی فوتسال در جام ملت های آسیا، بازی های سالنی آسیا، تورنمنت برزیل و... سکوت کردند و مترصد این هستند تا ناکامی ما در یک تورنمنت غیر رسمی را بزرگ کنند. باید علل برخورد آنها ریشه یابی شود تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: از حضور در تورنمنت فوتسال KL مالزی پشیمان نیستیم زیرا به آنچه مدنظرمان بود دست یافتیم. برای ما بازی کردن مقابل برزیل و هلند بسیار ارزشمند بود و اینکه دریافتیم بازیکنان مان در شرایط پرفشار رقابت چه شرایطی خواهند داشت.