یک سوئیسی به سبب قاچاق مواد هسته ای به 17 سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دانیئل گژ" 69 ساله که به یک بیماری سرطان پیشرفته نیز مبتلاست، در دادگاه آفریقای جنوبی به خاطر نقض قوانین مربوط به انرژی هسته ای و عدم تکثیر سلاحهای کشتار جمعی گناهکار شناخته شد.

دادگاه آفریقای جنوبی، دانیئل گژ را به اتهام همکاری با یک شبکه که توسط "عبدالقدرخان" پدر بمب هسته ای پاکستان رهبری می شد، و هدفشان جمع آوری تجهیزات برای ساخت بمب اتمی بوده، به 17 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد.

عبدالقدیر خان پس از آنکه در سال 2004 میلادی اعتراف کرد که به کره شمالی و لیبی اطلاعات سری هسته ای داده است، تحت نظارت کامل قرار دارد.