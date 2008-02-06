  1. استانها
  2. تهران
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

بیمارستان 313 تختخوابی شهریار احداث می شود

بیمارستان 313 تختخوابی شهریار احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از آغاز عملیات احداث بیمارستان 313 تختخوابی تخصصی شهریار با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال خبر داد.

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این بیمارستان در زمینی به مساحت هفت هکتار بنا شده و طی سه سال آینده، تکمیل خواهد شد و اعتبار اختصاص یافته به این بیمارستان از محل اعتبارات دولتی و خیرین تامین شده است.

وی افزود: مصوبه احداث چندین مرکز درمانی در ملارد و شهر قدس به منظور ارائه خدمات درمانی مناسب در سفر ریاست جمهوری تصویب شد و مطالعه آنها در حال حاضر به اتمام رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد تختهای بیمارستانی و فضای درمانی در شهریار بسیار کم است به نحوی که هم اکنون این شهرستان با جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری تنها 240 تخت بیمارستانی دارد و با کمبود 500 تخت بیمارستانی مواجه است.

عرفان منش بیان داشت: در سفر رئیس جمهور به شهریار، 39 مصوبه در زمینه های مختلف تصویب شد که وضعیت 37 پروژه به طور کامل مشخص و در حال انجام شدن است همچنین دو پروژه باقی مانده نیز درحال پیگیری و مطالعه است.

فرماندار شهریار عنوان کرد: از محل این مصوبات، 135 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال به مرحله اجرا رسیده و 85 پروژه از 135 پروژه به طور کامل اجرا شده است.

وی یادآور شد: 50 پروژه باقیمانده  نیز در حال اجرا شدن است.

کد مطلب 633566

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها