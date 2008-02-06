بیمارستان 313 تختخوابی شهریار احداث می شود

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این بیمارستان در زمینی به مساحت هفت هکتار بنا شده و طی سه سال آینده، تکمیل خواهد شد و اعتبار اختصاص یافته به این بیمارستان از محل اعتبارات دولتی و خیرین تامین شده است.

وی افزود: مصوبه احداث چندین مرکز درمانی در ملارد و شهر قدس به منظور ارائه خدمات درمانی مناسب در سفر ریاست جمهوری تصویب شد و مطالعه آنها در حال حاضر به اتمام رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد تختهای بیمارستانی و فضای درمانی در شهریار بسیار کم است به نحوی که هم اکنون این شهرستان با جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری تنها 240 تخت بیمارستانی دارد و با کمبود 500 تخت بیمارستانی مواجه است.

عرفان منش بیان داشت: در سفر رئیس جمهور به شهریار، 39 مصوبه در زمینه های مختلف تصویب شد که وضعیت 37 پروژه به طور کامل مشخص و در حال انجام شدن است همچنین دو پروژه باقی مانده نیز درحال پیگیری و مطالعه است.

فرماندار شهریار عنوان کرد: از محل این مصوبات، 135 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال به مرحله اجرا رسیده و 85 پروژه از 135 پروژه به طور کامل اجرا شده است.

وی یادآور شد: 50 پروژه باقیمانده نیز در حال اجرا شدن است.