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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

حضور سرزده کلمنته در آزادی / کلمنته تمرینات تیم سوریه را زیر نظر گرفت

حضور سرزده کلمنته در آزادی / کلمنته تمرینات تیم سوریه را زیر نظر گرفت

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز بطور سرزده در ورزشگاه آزادی حاضر شد و تمرینات تیم فوتبال سوریه را زیر نظر گرفت.

به گزارش خبرنگارمهر، خاویرکلمنته ساعت 15 امروز و بدون هماهنگی قبلی در ورزشگاه آزادی تهران حاضر شد و از جایگاه ویژه آخرین تمرینات تیم فوتبال سوریه پیش از دیدار فردا مقابل ایران را زیرنظر گرفت .

کلمنته در بدو ورود خود به ورزشگاه آزادی از اینکه تیم سوریه به جای ایران در حال تمرین است، متعجب شد و دلیل اینکه چرا تیم ملی همزمان با ساعت بازی فردا تمرین ندارد، ابراز شگفتی کرد.

همراهان کلمنته به وی توضیح دادند که طبق برنامه تیم ملی ساعت 16 تمرین خواهد کرد. از همین رو کلمنته با حضور درجایگاه ویژه گزارشگران صدا و سیما تمرینات تیم سوریه را زیرنظر گرفت.

قرار است این مربی اسپانیایی عصر امروز در فدراسیون فوتبال با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون به گفتگو بپردازد . 

به گفته ناصر شفق در جلسه امروز جزئیات قرارداد کلمنته یک بار دیگر مرور خواهد شد و در صورتیکه نکته ای در خصوص توافق نهایی بین طرفین باقی مانده باشد ، درباره آن بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

وی تاکید کرد : از نظر فدراسیون فوتبال کلمنته سرمربی تیم فوتبال ایران است و هیچگونه مسئله ای که مانع از این امر شود وجود ندارد . کلمنته پیش قرارداد همکاری با فدراسیون فوتبال را امضاء کرده و تنها درخواست بازدید از امکانات فوتبال ایران را داشت که در بازدید روز گذشته از امکانات فوتبال ایران ابراز رضایت کرد .   

کد مطلب 633569

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