به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پزشكي فلسطين از شهادت " محمد عثمان" نوجوان 14 ساله فلسطيني كه امروز در حمله نظاميان رژيم صهيونيستي به اردوگاه رفح درنوار غزه خبر دادند و تصريح كردند كه اين نوجوان پس از جراحت شديد ناشي از اصابت دو گلوله به ناحيه كمر به شهادت رسيد.
به گزارش همين منبع پنج فلسطيني ديگر نيز در اين حمله هدف گلوله هاي دژخيمان صهيونيست قرار گرفته و مجروح شدند.
گفتني است كه پس از شهادت سه عضو جنبش حماس در حمله موشكي روز گذشته هلي كوپترهاي رژيم صهيونيستي نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي از ترس انتقام گروه اسلامي حماس امروز در آماده باش كامل بسر مي برند.
در حمله به اردوگاه رفح
صهيونيست ها يك نوجوان فلسطيني را شهيد و پنج تن ديگر را مجروح كردند
در يورش امروز دژخيمان رژيم صهيونيستي به اردوگاه رفح در جنوب نوار غزه يك نوجوان 14 ساله فلسطيني به شهادت رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پزشكي فلسطين از شهادت " محمد عثمان" نوجوان 14 ساله فلسطيني كه امروز در حمله نظاميان رژيم صهيونيستي به اردوگاه رفح درنوار غزه خبر دادند و تصريح كردند كه اين نوجوان پس از جراحت شديد ناشي از اصابت دو گلوله به ناحيه كمر به شهادت رسيد.
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