فوریت لایحه اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان پس گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی مدیر کل درآمدهای شهرداری تهران در جلسه امروز شورا خاطرنشان کرد: زمان قانونی برای بررسی این لایحه به پایان رسیده و با توجه به موضوعات متعدد مورد بررسی بهتر است این لایحه به صورت عادی بررسی گردد.

هاشمی با بیان اینکه این لایحه یکبار به صورت یک فوریتی و یکبار به صورت دو فوریتی به شورا ارائه شده است، افزود: در هنگام ارائه لایحه یک فوریتی امکان حضور شهردار نبود و به همین دلیل لایحه مذکور یک فوریتی ارائه شد.

وی هماهنگی این دو لایحه را یادآور شد و تصریح کرد: لایحه دو فوریتی منطقی تر است و درآمدهای حاصل از این عوارض در راستای ایمنی در سال 88 هزینه شود.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران نیز گفت: به نظر می رسد این لایحه با عجله تهیه شده در حالیکه ایمنی فقط شامل مسائل آتش نشانی نمی شود ولی در این لایحه فقط به این موضوع اشاره شده است.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که عوارض زیر بنا و مازاد تراکم در چه محله هایی هزینه می شود و نباید پول اضافه ای از مردم گرفته شود.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز در این خصوص یاد آور شد: موضوعات فراوانی برای اخذ عوارض ایمنی از ساختمان در نظر گرفته شده ولی نمی توانیم این موارد را با قیمت منطقه ای املاک گره بزنیم چرا که ارائه خدمات امینی در معابر دارای بر باریک تر، پرهزینه تر است و این در حالی است که بیشتر معابر باریک در جنوب شهر است.

در همین حال محمد رضا حاج بیگی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران نیز در جریان بررسی این طرح خطاب به اعضای شورا افزود: دریافت عوارض ایمنی از ساختمان ها بر اساس عدالت نیست چرا که با توجه به پیچیدگی های شهر تهران، عوارض ایمنی از سال 82 تا کنون تغییری نکرده است.

حاج بیگی تاکید کرد: این مصوبه غیر کارشناسی بوده و برای تمام نقاط تهران بدون در نظر گرفتن منطقه و نوع ساختمان عوارض یکسان تعیین شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران افزود: این سازمان برای ارائه خدمات در کوچه های باریک ، ساختمان های بلند مرتبه و برخی مناطق و محلات، هزینه و اعتبارات بیشتری را صرف می کند و این در حالی است که در حال حاضر عوارض در ساختمان ها یکسان است.