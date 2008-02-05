سیستان و بلوچستان با 70 هزار دانشجو از قطبهای مهم دانشگاهی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دکتر حبیب الله دهمرده استاندار سیستان و بلوچستان بعد از ظهر امروز در مراسم یادمان شهدای دانشجو دانشگاه سیستان و بلوچستان در دانشگاه این استان، افزود: این استان پس از تهران رتبه اول دانشگاههای دولتی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه بالاترین نسبت دانشجو به جمعیت مربوط به زاهدان در کل کشور است، گفت: سیستان و بلوچستان تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دارای یک دانشکده با کمتر از هزار دانشجو بوده است اما هم اکنون در رتبه های عالی کشوری در این زمینه قرار دارد.

حبیب الله دهمرده توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در این خطه از میهن اسلامی در راستای دانایی محوری از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین تأسیس دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر، دانشکده علوم قرآنی زابل، پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون و پرورش دامهای خاص در دانشگاه زابل، شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مرکز تحقیقات عفونی گرمسیری را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها در دولت نهم برشمرد.

وی افزود: در کنکور سال 1385 بیش از 62 درصد دختران و 38 درصد پسران سیستان و بلوچستان به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی راه یافته در حالیکه میانگین کشوری به ترتیب 60 درصد و 40 درصد بوده است.

دکتر دهمرده تصریح کرد: برخلاف کاهش 50 هزار نفری در کنکور سراسری در سطح کشور، این استان پنج هزار نفر افزایش داشته است.