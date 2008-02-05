791 طرح صنعتی و معدنی در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان که در مراسم بهره برداری از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سخن می گفت، افزود: این طرحها با سرمایه گذاری ریالی 7 هزار و 600 میلیارد تومان و سرمایه گذاری ارزی 1.6 میلیارد دلار و با اشتغالزایی 45 هزار نفر به بهره برداری می رسد.

وی گفت: اجرای انواع طرح های صنعتی و معدنی شامل صنایع غذایی ، تولید فولاد، تولید انواع فلزات و دیگر شاخه ها از جمله طرح هایی است که در این ایام افتتاح می شود.

محرابیان همچنین با اشاره به اینکه با افتتاح مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین، از نظر آنالیز نمونه های معدنی رشد چشمگیری در حدود 270 درصد ایجاد خواهد شد، افزود: این مرکز دارای سه بخش آزمایشگاهی، فعالیتهای بین المللی و فعالیتهای علمی و پژوهشی است.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز نخستین مرکز تحقیقاتی و تخصصی در ارتباط با علوم زمین و معدن است که با استفاده از نیروهای متخصص و توانمند داخلی در مدت 4 ماه راه اندازی شده و امید است مشابه آن در سایر مناطق کشور نیز راه اندازی شود.

وی در ادامه به برنامه های وزارت صنایع و معادن در راستای استفاده بهینه از معادن اشاره کرد و افزود: یکی از این برنامه ها، راه اندازی مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است که پس از راه اندازی این مرکز برداشت و اکتشافات از معادن با سرعت بیشتری انجام می پذیرد.