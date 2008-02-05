به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد در این مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف بین‌المللی جشنواره از جمله جام جهان‌نما: مسابقه سینمای بین‌الملل، در جستجوی حقیقت: مسابقه سینمای معناگرا و جلوه‌گاه شرق: مسابقه سینمای آسیا معرفی و جوایز آنها اهدا می‌شود.

در بخش سینمای جهان جشنواره 14 سیمرغ به برگزیدگان اهدا می‌شود که به ترتیب هفت سیمرغ به بخش مسابقه سینمای بین‌الملل، سه سیمرغ به بخش مسابقه سینمای آسیا، سه سیمرغ به بخش مسابقه سینمای معناگرا و یک سیمرغ به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران اختصاص می‌یابد. این مراسم در مجتمع فرهنگی هنری آسمان در خیابان زعفرانیه برگزار می‌شود.