سپاسگزاري رييس جمهور آفريقاي جنوبي از " چارليزترون "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " تابوامبكي " اعتقاد دارد كه اين هنرپيشه مايه مباهات كشورش است ومراتب سپاسش را ازوي اعلام كرد.

اين بازيگر 28 ساله كه درآفريقاي جنوبي بزرگ شده چندي پيش تنديس اسكاربهترين هنرپيشه زن سال را براي ايفاي نقش درفيلم " هيولا" ازآن خود كرد.

" مبكي" دراين مورد گفت :" كسب تنديس اسكارتوسط وي به منزله موفقيتي ديگربراي آفريقاي جنوبي است ونشان ازاقبال اين كشوردراين مراسم دارد."

" چارليزترون " به هنگام دريافت جايزه اش با اشاره به موفقيت " پيترجكسون" كارگردان نيوزيلندي گفت : مي دانم ازتمامي افرادي كه درنيوزيلند زندگي مي كنند تشكرشده است ازهمين رو من نيزتمايل دارم مراتب سپاسم را ازكساني كه دروطنم ، آفريقاي جنوبي زندگي مي كنند ، اعلام كنم .