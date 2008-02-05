ساماندهی سازمانهای مردم نهاد به جلسات بعدی شورا موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در هفتاد و هفتمین جلسه شورا که امروز در صحن علنی برگزار شد، در جریان بررسی این طرح ، تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد نباید آلوده جریان های سیاسی و قدرت شوند و باید نگران حفظ نهادهای مدنی، مردمی و خودجوش بود.

وی خواستار عدم دخالت سازمانها و نهادها در امور سازمان های مردم نهاد شد و گفت: سازمان های مردم نهاد و مدنی ، نیازی به حمایت ما ندارند و در این زمینه به خاطر وابستگی برخی شورایاری ها به جریان های قدرت نگرانی جدی وجود دارد و نگرانیم که این مسئله به سازمانهای مردم نهاد هم انتقال پیدا کند.

رئیس کمیته زیست محیطی شورا نیز در این رابطه افزود: جریان های غیردولتی در شرایط فعلی به حاشیه رانده شده اند و خیلی از فرصت های خدمت رسانی از آنها گرفته شده و به همین دلایل از شورای شهر و مدیریت شهری انتظار بیشتری می رود.

معصومه ابتکاریادآور شد: سازمانهای مردم نهاد در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و می توان بسیار از پروژه های اجرایی را به این سازمانها واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بحث گسترده اعضا، بیشتر بخش های طرح به تصویب رسید، اما بخش پایانی آن به دلیل اتمام وقت به جلسه بعدی موکول شد.

در ماده دوم این طرح، ترکیب اعضای ستاد ساماندهی مشخص می شود که البته این بخش به جلسه بعدی موکول شد و تنها بخشی از وظایف ستاد مشخص شد که طبق آن تشویق و حمایت از تشکیل سازمانهای مردم نهاد و پیگیری ثبت و صدور مجوزهای لازم برای فعالیت قانونی آنها از جمله وظایف مشخص شده است.

همچنین باید برای توانمندی این سازمانها، نهادها از آنها حمایت شود و در عین حال اقدام به ایجاد بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد صورت پذیرد.

در جلسه امروز شورای شهر با پیشنهاد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا یک فوریت الزام شهرداری به احیاء، بازسازی و حفاظت از آثار، بناها و اماکن انقلاب اسلامی به تصویب اعضای شورا رسید.