180 نامزد انتخاباتی توسعه و عدالت/ به مجلسی کار آمد، شجاع و مردمی نیازمندیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طلایی نیک با اشاره به نشست شب گذشته شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ، گفت: در این نشست نتایج بررسی های کمیته امور نامزدها در انتخابات مجلس هشتم ارائه شد و بر مبنای چهار شاخص اصلی ارزشی بودن، کار آمدی، شجاعت و مقبولیت مردمی نامزدهای حزب در 180 کرسی نهایی شد.

به گفته وی، حداکثر ظرف دو هفته آینده برای سایر کرسی ها در شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت تصمیم گیری خواهد شد .

طلایی نیک افزود : نقش مجلس هشتم در سرنوشت ملی از دوره های گذشته تاثیرگذارتر خواهد بود، مقتضیات داخلی و خارجی کشور ، مجلسی ارزشی، کار آمد، شجاع و مردمی را ایجاب می کند و برای تشکیل مجلسی کارآمد و سرنوشت ساز در تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ترکیبی جامع و متعهد از نمایندگان متخصص، مجرب، مدبر، شجاع، مردمی و مسلط بر تحولات ملی و فراملی نیاز راهبردی است.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت همچنین گفت : برای تحقق حماسه ملی 24 اسفند باید زمینه های مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و رقابت سالم، جدی و عادلانه تقویت شود.