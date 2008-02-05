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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۷

طلایی نیک خبر داد:

180 نامزد انتخاباتی توسعه و عدالت/ به مجلسی کار آمد، شجاع و مردمی نیازمندیم

180 نامزد انتخاباتی توسعه و عدالت/ به مجلسی کار آمد، شجاع و مردمی نیازمندیم

دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی از نهایی شدن نامزدهای این حزب در 180 کرسی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طلایی نیک با اشاره به نشست شب گذشته شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ، گفت: در این نشست نتایج بررسی های کمیته امور نامزدها در انتخابات مجلس هشتم ارائه شد و بر مبنای چهار شاخص اصلی ارزشی بودن، کار آمدی، شجاعت و مقبولیت مردمی نامزدهای حزب در 180 کرسی نهایی شد.

به گفته وی، حداکثر ظرف دو هفته آینده برای سایر کرسی ها در شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت تصمیم گیری خواهد شد .

طلایی نیک افزود : نقش مجلس هشتم در سرنوشت ملی از دوره های گذشته تاثیرگذارتر خواهد بود، مقتضیات داخلی و خارجی کشور ، مجلسی ارزشی، کار آمد، شجاع و مردمی را ایجاب می کند و برای تشکیل مجلسی کارآمد و سرنوشت ساز در تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ترکیبی جامع و متعهد از نمایندگان متخصص، مجرب، مدبر، شجاع، مردمی و مسلط بر تحولات ملی و فراملی نیاز راهبردی است.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت همچنین گفت : برای تحقق حماسه ملی 24 اسفند باید زمینه های مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و رقابت سالم، جدی و عادلانه تقویت شود.

کد مطلب 633582

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