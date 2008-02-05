350 پروژ عام المنفعه در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی استاندار گیلان عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان رشت، اعلام کرد: امسال هزار و شش پروژه با مبلغ هزار و 820 میلیارد ریال در گیلان به بهره برداری رسیده که در قیاس با دهه فجر پارسال از رشد 22 درصدی برخورداراست.

وی افزود: درسال قبل تعداد کل پروژه های افتتاحی استان 570 مورد به ارزش ریالی 500 میلیارد ریال بوده که به لحاظ ارزش ریالی هم امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

قهرمانی یادآورشد: در فاصله هفته دولت تا دهه فجر به ارزش 300 میلیارد ریال پروژه فقط در شهرستان رشت به بهره برداری رسیده است.