سوری ها بازی تحت فشار را مرور کردند/ سرمربی سوریه ممنوع المصاحبه است

به گزارش خبرنگارمهر، در این تمرین که از ساعت 45/14 دقیقه آغاز شد بازیکنان سوریه پس از گرم کردن به حفظ توپ در فضای محدود و بازی تحت فشار پرداختند.

"فجرابراهیم" سرمربی 45 ساله سوریه با دقت و حساسیت خاصی تمرینات تیمش را زیرنظر داشت و از بازیکنان تیمش می خواست بدون اشتباه به حفظ توپ بپردازند و اجازه ندهند حریف به راحتی صاحب توپ شود.

نکته قابل توجه درباره فجر ابراهیم اینکه وی از حدود 10 روز پیش خود را ممنوع المصاحبه کرده و حتی با رسانه های سوری هم حاضر به گفتگو نیست.

ارسال از کناره ها و استفاده از ضربات سر "زیاد شعبو" مهاجم سابق پرسپولیس از بخش های اصلی تمرین امروز تیم ملی سوریه بود.

در ادامه بازیکنان سوریه به حرکات سرعتی، استقامتی و کارهای ترکیبی پرداختند و درپایان فوتبال دریک نیمه زمین و بازی تحت فشار را مرور کردند.

نکته جالب توجه تمرین امروز اینکه هیچیک از اعضای کادرفنی تیم ملی کشورمان برای زیر نظر گرفتن تمرینات تیم سوریه حضور نداشتند.

درپایان تمرین امروز تمامی بازیکنان سوریه اعتقاد داشتند در بازی فردا حداقل یک امتیاز را از دیدار با ایران کسب خواهند کرد.