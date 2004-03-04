ستاد اسكان زائران نوروزي درمشهدفعال شد

به گزارش خبرگزاري مهر روابط عمومي شهرداري مشهد اعلام كرد : اسكان زائران و شيفتگان امام رضا (ع) و فراهم آوردن امكانات رفاهي و سكونتي ازاهداف تشكيل و فعاليت اين ستاد است .

بنا بر اين گزارش در ستاد اسكان زائران نمايندگاني از شهرداري مشهد ، سازمان بازيافت ، فرمانداري ، آموزش و پرورش ، اتحاديه هتل داران ، مسافرخانه داران ، ايرانگردي و جهانگردي حضور دارند .

ستاد اسكان زائران در مشهد در شهرداري اين شهر مستقر است و در تعطيلات نوروز فعال است .

گفتني است شهر مشهد سالانه پذيراي 13 تا 15 ميليون زائر بارگاه امام رضا(ع ) هشتمين پيشواي شيعيان است .