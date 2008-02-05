شش بازیکن اصلی صنعت مس رفسنجان در دیدار امروز غایب هستند

اکبر زبر دست در گفتگو با مهر اظهار داشت: عصر امروز در چارچوب هفته یازدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان 6 بازیکن خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارد.

وی گفت: این دیدار در حالی در ورزشگاه شهید نصیری یزد انجام خواهد شد که به دلیل توهین تماشاچیان تربیت یزد در دیدار با فولاد خوزستان بنا به حکم کمیته انضباطی در این دیدار بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.



وی گفت: بازیکنان غایب مس رفسنجان مهدی ایرانلو، امیر افراوی، نیک سوزامورا و ابوالفضل برزگر به دلیل مصدومیت و حمید فتحی و همایون گراوند به دلیل محرومیت بازیکنانی هستند که نمی توانند در این دیدار تیم صنعت مس رفسنجان را همراهی کنند .



