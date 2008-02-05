کارخانه شیر فرمان گیلان در رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهردر رشت، این کارخانه با زیر بنایی دو هزار و 500 متر مربع زیر بنا و 5/2 میلیارد تومان اعتبار راه اندازی شده است.

این واحد تولیدی با مشارکت بانک صادرات و سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و میزان اشتغالزایی و تولید این واحد به ترتیب 50 نفر و 45 هزار تن در سال است.

استاندار گیلان در مراسم افتتاح این واحد گفت: سرمایه گذار در استان نباید احساس تنهایی کند باید با متریننگرانی و مشکلات به امر سرمایه گذاری و تولید بپردازد.

روح الله قهرمانی تاکید کرد: سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذاران به امر تولید در استان درشرایط کنونی یک ضرورت است.