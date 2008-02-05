موسسه آموزش عالی سوره با دانشگاه لاساپینزای ایتالیا همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه دو دانشگاه در زمینه های بازدید اعضای هیئت علمی از دو دانشگاه، شرکت در برنامه های پژوهش، تبادل مدارک، اطلاعات و نشریات علمی و شرکت در جلسات مطالعاتی، سمینارها و ... است.

دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، دکتر محمد روشن رئیس موسسه آموزش عالی سوره و دکتر حسن اصانلو رئیس گروه معماری موسسه آموزش عالی سوره به منظور امضاء این تفاهم نامه به دعوت دانشگاه لاساپینزا به ایتالیا سفر کرده اند.

همچنین موسسه آموزش عالی سوره با دانشگاه بین المللی هنر در فلورانس ایتالیا در زمینه های علمی - فرهنگی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این همکاری مشترک بنا به دعوت رئیس دانشگاه لاساپینزای رم انجام شده است.