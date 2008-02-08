دکتر بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال 1385 با وجود رشد بودجه قابل ملاحظه کل کشور، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و به 45 صدم درصد رسید. با انتقادات صریحی که در مرداد ماه سال 1385 ارائه شد انتظار می رفت بازگشت به تکالیف مندرج در برنامه چهارم توسعه موسوم به "دانایی محوری" تحقق یابد.

وی اضافه کرد: در سال 1385 حدود 8 هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه برنامه تکلیف کرده است در بودجه برای پژوهش کشور در نظر گرفته شد اما همان اعتبار هم به طور کامل تخصیص نیافت. به همین دلیل است که بسیاری از واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی با کسر بودجه مواجه شدند.

مدیر گروه فناوریهای نو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بودجه های پژوهشی 86 گفت: در لایحه بودجه سال 1386 نیز توجه بایسته‌ ای به پژوهش نشده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به 38 صدم درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه تلاش شد برای اصلاح کاهش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال 86 با گنجانیدن بند و تبصره 9 در لایحه افزایش نشان داده شود گفت: مرکز تحقیقات استراتژیک طی گزارشی رسمی در انتهای سال گذشته (در هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1386) با ادله مختلف در مورد عدم تحقق این بند از تبصره هشدار داد و مشکلات بودجه ‌ای امروز دستگاههای پژوهشی را پیش بینی کرد و اکنون برخی از این پیش بینی ها تحقق یافته و با توجه به انحلال (یا به تعبیر فنی تر ادغام) شورای نظارت کننده بر این بند، هیچ مقام و دستگاهی در آخرین روزهای سال 1386 در مورد میزان تحقق این بند گزارشی ارائه نمی دهد.

قره یاضی ادامه داد: با این وجود دستگاههای پژوهشی متعددی در درون دولت نهم از عدم تحقق آن ابراز گلایه می کنند. رهنمودها، انتقادات، تذکرات مقام معظم رهبری نیز موجب نشد تا دولت نهم در مقابل قانون برنامه چهارم تمکین کند و در حالی که تنها یک سال به پایان برنامه باقی است لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به جای 5/1 درصد مورد انتظار در سال چهارم برنامه حد اکثر تا 58/0 درصد دیده است. ضمن اینکه برخلاف لایحه بودجه سال 1386 هیچ تلاشی برای ارائه طریقی نظیر بند واو تبصره 9 و افزایش ظاهری اعتبارات پژوهشی انجام نشده است.

وی در تشریح سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی طبق بنرامه چهارم توسعه و آنچه در لایحه آمده است گفت: در سال 85 سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی 84 صدم درصد و در لایحه 45 صدم درصد در نظر گرفته شده بود. در سال 86 نیز آنچه برای سهم پژوهش از تولید ناخلص داخلی در قانون برنامه پیش بینی شد، 13/1 درصد بود و این رقم در لایحه به 38 صدم درصد تبدیل شد.

مدیر گروه فناوریهای نو مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: در سال 87 نیز قانون برنامه برای پژوهش سهم 5/1 درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفت اما در لایحه این مقدار به 58 صدم درصد رسید.

وی در مورد اعتبارات پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و اعتباراتی که در لایحه بودجه برای پژوهش در نظر گرفته شده در سالهای اخیر افزود: در سال 85 اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده در قانون برنامه 17 هزار و 123 میلیارد ریال اعتبار پژوهشی ارائه شده در لایحه 9 هزار و 173 میلیارد ریال بود. در سال 86 نیز 27 هزار و 595 میلیارد ریال در قانون برنامه و 9 هزار و 225 میلیارد ریال در لایحه بودجه برای پژوهش در نظر گرفته شد.

قره یاضی درباره اعتبار پژوهشی سال 87 مطابق با آنچه دربرنامه پیش بینی شده و آنچه در لایحه بودجه آمده است گفت: برای سال آینده مبلغی معادل 43 هزار و 883 میلیارد ریال در قانون برنامه پیش بینی شده بود که متاسفانه 16 هزار و 867 میلیارد ریال در لایحه بودجه به پژوهش اختصاص یافته است.