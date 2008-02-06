معرفی دانشگاههای برتر ایران درتولید علم/ رشد34 درصدی تولید علم درایران

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید علم ایران را در ISI در سالهای اخیر قابل توجه دانست و افزود: تولید علم ایران بر اساس ISI در سالهای 2005، 2006 و 2007 به ترتیب 5 هزار و 582 مدرک، 6 هزار و 750 مدرک و 9 هزار و 61 مدرک (مقاله) است.

رشد قابل توجه مجلات ایران در ISI

وی رشدی که تولید علم ایران در فاصله 2005 تا 2006 و 2006 تا 2007 داشته است به ترتیب 92/20 درصد (تقریبا 21درصد) و 24/34 درصد (تفریبا 34 درصد) عنوان کرد و گفت: خوشبختانه علاوه بر تعداد مقالات دانشمندان ایران در ISI که از شتاب در خور توجه ای برخوردار بوده، تعداد مجلاتی که نیز از جمهوری اسلامی ایران در ISI به ثبت رسیده رو به افزایش است.

ثبت 19 مجله ایرانی در ISI

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: تعداد مجلاتی که مجموعا در نظام ISI از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است نیز نوزده عدد است.

وی درباره تولید علم در دانشگاههای کشور اظهار داشت: اهمیت دانشگاههای کشور در میزان تولیدات علمی که به همت استادان و محققان این دانشگاهها انجام می پذیرد است و چون توان علمی دانشگاهها در مقایسه با یکدیگر متفاوت است، تولیدات علمی آنها نیز از یکدیگر متفاوت خواهد بود.

دکتر مهراد در ارائه آمار تولیدات علمی دانشگاههای ایران افزود: آماری که در ارتباط با تولیدات علمی دانشگاهها ارائه می شود ابتدا مربوط است به دانشگاههائی که دارای بیشترین تولید بوده و سپس آمار سایر دانشگاهها ارائه می شود.

وی اضافه کرد: دانشگاههایی که زیر 200 مقاله در سال 2007 تولید علمی داشته اند و در ISI به ثبت رسیده در فهرست ISI آورده نمی شوند.

عدم دقت محققان ایرانی در درج صحیح و یکسان نام دانشگاه در مقالات

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: نکته ای که در اینجا قابل دقت است صورتهای مختلف اسامی دانشگاهها است که در ISI به صورتهای مختلف درج شده است. این مورد عدم دقت نویسندگان را در ذکر وابستگی سازمانی (دانشگاه مورد نظر) نشان می دهد.

اسامی 12 دانشگاه برتر ایران در تولید علم

وی با بیان اینکه دوازده دانشگاه کشور بیش از 200 مقاله در ISI تولید کرده اند گفت: دانشگاه تهران با یک هزار و 156 مقاله، دانشگاه تربیت مدرس با 605 مقاله، دانشگاه صنعتی شریف با 572 مقاله، دانشگاه آزاد اسلامی با 548 مقاله ( کل واحدهای دانشگاه آزاد) ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 478 مقاله، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 408 مقاله، دانشگاه شیراز با 404 مقاله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 398 مقاله، دانشگاه علم و صنعت ایران با 335 مقاله، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 281 مقاله، دانشگاه صنعتی اصفهان با 241 مقاله و دانشگاه فردوسی مشهد با 213 مقاله بیشترین آمار مقالات در ISI را به خود اختصاص داده اند.

تولید 391 مقاله علوم انسانی در ISI توسط دانشمندان ایرانی

دکتر مهراد با اشاره به تولید علم در حوزه علوم انسانی گفت: در سال 2007 در کل تعداد 391 مقاله توسط دانشمندان ایرانی در حوزه علوم انسانی در مجلاتی که در موسسه ISI نمایه می شوند، تولید شده است.

وی یادآور شد: البته باید توجه کنیم که این تعداد مقاله تمام مقالات علوم انسانی نیست که در سایر مجلات چاپ شده و چون از نظر آماری نمی توان به این نوع تولیدات دسترسی پیدا کرد، لذا بیان کل مقالات علوم انسانی تولید شده در سال 2007 مشکل است، مگر آنکه گردآوری اطلاعات در باب مقالات علوم انسانی مستقیما از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران دریافت شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بیشترین تعداد مقالات نمایه شده در حوزه علوم انسانی در ISI به مقالاتی در زمینه روانشناسی و گرایشهای آن اختصاص دارد.