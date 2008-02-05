مقامات ایران و عمان بر گسترش روابط در بخش انرژی ، مهندسی و حمل و نقل تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز برگزاری کمیته مشترک سیاسی ایران و عمان محمد جلال فیروز نیا مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه در دیدارهای جداگانه با یوسف بن علوی وزیر مسئول در امور خارجی عمان و مقبول بن علی بن سلطان وزیر بازرگانی و صنایع عمان ابعاد مختلف روابط ایران و عمان را مورد بررسی قرار داد و زمینه های توسعه مناسبات دو جانبه منطقه ای و بین المللی دو کشور را رو به افزایش توصیف کرد.

وزیر مسئول در امور خارجی عمان در این دیدار با اشاره به سوابق تاریخی روابط ایران و کشورهای منطقه به ویژه سلطنت عمان، اهمیت گسترش این روابط را در ابعاد مختلف ودر گذشته های دور و نزدیک مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت رایزنی های مستمر بین کشورهای منطقه با یکدیگر برای دستیابی به دیدگاه های مشترک و متقارب تاکید ورزید.

وی همچنین با تشکر از نقش کمیته مشترک سیاسی دو کشور در پیشبرد مناسبات فیمابین، گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه منطقه ای در سطوح وزرا و کارشناسان را مفید و ضروری خواند و با اشاره به پیام های مبادله شده بین دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با روسای کشورهای منطقه و حضور و مشارکت دکتر احمدی نژاد در اجلاس سران شورای همکاری در دوحه اظهار امیدواری نمود روند جدید مناسبات منطقه ای ایران و شورای همکاری دست آوردهای ملموسی برای همه اطراف در بر داشته باشد.

وزیر بازرگانی و صنایع عمان نیز تقویت روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور و تداخل و تناوب منافع ملت های منطقه را با اهمیت خواند و بر ضرورت رفع موانع موجود بر سر راه همکاری های دو کشور به ویژه در ابعاد نفت و گاز تاکید ورزیده و اراده سیاسی عمان را بر تقویت این مناسبات استوار دانست و گفت: باید تلاش نماییم تا گام های موثری در این راه برداریم.

مقبول بن علی بن سلطان همچنین با اشاره به دیدار و مذاکرات خویش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه و طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، ورود شرکت های فنی - مهندسی ایران در عمان به منظور اجرای پروژه های مختلف اقتصادی را رو به افزایش خواند و از آن استقبال کرد. دو طرف همچنین در این دیدار بر ضرورت تقویت خطوط هوایی و دریایی بین دو کشور تاکید کردند.

در این دیدارها فیروزنیا با مرور مناسبات و همکاری های سیاسی، اقتصادی و بین المللی دو کشور، دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف مورد بحث و گفتگو قرار داد.

وی نقش ایران وتوسعه روابط منطقه ای در تقویت صلح و دوستی و ثبات و امنیت پایدار در منطقه را مورد توجه قرار داد و بر منافع مشترک همه کشورها در این روند تاکید کرد.

مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه همچنین در این سفر با عبدالعزیز الرواس مشاور فرهنگی سلطان قابوس دیدار نمود و در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی با وی، به رایزنی و گفتگو پرداخت.