به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که روز دو شنبه در دانشگاه ژنو با عنوان چرا انرژی هسته ای حق مسلم ما است ؟ برگزار شد علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به همکاری ایران و آژانس و همچنین انجام مذاکرات با کشورهای غربی خاطرنشان کرد، سطح همکاری ایران آژانس حتی بیشتر از موارد مطروحه در پادمان بوده و با اینکه آژانس نیز رضایت خود را از روند شفاف سازی های ایران اعلام کرده بود، با این حال دیدیم که کشورهای غربی بر خلاف موازین و در اقدامی غیر قانونی این پرونده را به شورای امنیت بردند.

وی افزود: ما در تعامل با کشورهای غربی و با هدف شفاف سازی همه گونه همکاری با آژانس را در دستور کار خود قرار دادیم اما کشورهای غربی ابتدا خواستار دو ماه تعلیق شدند که ما پذیرفتیم. به دنبال آن تعلیق کلیه فعالیت ها و سپس تعلیق فعالیت های هسته ای در اصفهان را خواستار شدند که در آن مقطع انجام شد و در نهایت گفتند که تحقیقات و توسعه را نیز پایان دهید. اینجا بود که مطمئن شدیم هدف آنان محروم سازی است و در نتیجه تعلیق به عنوان پیش شرط از مذاکرات ما حذف شد.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد : ماده چهارم معاهده عدم اشاعه هسته ای ، برحق کشورها در استفاده صلح آمیز از این انرژی تصریح داشته و نمی توان تفسیری مخالف آن ارائه داد.

سلطانیه با یادآوری اینکه ایران ضمن پایبندی به اساسنامه آژانس، پروتکل الحاقی را نیز امضاء کرد گفت: هدف از تشکیل آژانس ایجاد فرصت های لازم در زمینه دسترسی کشورها به فناوری هسته ای صلح آمیز بود اما در حال حاضر ما با وضعیتی رو به رو هستیم که در آن آمریکا و اروپا با رویکرد انحصاری خود، مانع از رسیدن کشورها به این فناوری بوده و از موضوع هسته ای ایران به عنوان یک بهانه در این راه استفاده می نمایند.

وی با تاکید بر اینکه قبل از انقلاب ، آمریکا و کشورهای غربی برای حضوردر بازار ایران از یکدیگر سبقت می گرفتند و پس از انقلاب بدون ارائه و دلیل موجه به همکاری های خود با ایران خاتمه دادند، گفت: ما برای تامین سوخت مورد نیاز خود ناچار از غنی سازی اورانیوم هستیم زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که طرف های ما به تعهدات خود عمل کنند ، همانطور که ایران در گذشته این عدم همکاریها را از آنان دیده است.

نماینده ایران در آژانس با بیان اینکه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت به بهانه عدم پذیرش تعلیق، یکی دیگر از اقدامات غیر قانونی کشورهای غربی بوده است گفت: طبق اساسنامه آژانس، ارسال پرونده کشورها به شورای امنیت تنها در صورتی است که آژانس اعلام کند توانایی بررسی را ندارد و یا اینکه وجود انحراف از سوی یک کشور را مطرح نماید، این در حالی است که پرونده ایران در شرایطی به شورای امنیت رفت که هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاده بود.

وی همچنین با بیان اینکه اگر چه تحریم ها به طور کلی اثرات منفی به دنبال دارد اما تحریم اعلام شده از سوی کشورهای غربی هیچگونه تاثیری بر خواست ملت ما ندارد گفت: البته بسیاری از پیشرفت های چشمگیر ما در این زمینه در شرایط تحریم به دست آمده است.

سلطانیه در ادامه این نشست با اشاره به حمایت های بسیاری از کشورهای جهان از حقوق هسته ای ملت ایران و تلاش غربیها در عدم توجه به این واکنش ها گفت: در اجلاس سال گذشته سران جنبش عدم تعهد، سران بیش از 118 کشور طی بیانیه ای حمایت خود را از ایران اعلام کردند اما این خبر در هیچ یک از جراید اروپایی منتشر نشد.

در این نشست که به میزبانی دانشگاه ژنو برگزار شد عمدتا اساتید، دانشجویان و خبرنگاران شرکت کردند و بر اساس نظرسنجی به عمل آمده پس از پایان سخنرانی سلطانیه، 87 درصد از حاضران اظهارات وی را مستدل، منطقی و قانع کننده ارزیابی کردند.