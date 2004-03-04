ديدار كاركنان كميته امداد امام خميني (ره) با حجت الاسلام سيد حسن خميني

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ديدار كه به مناسبت سالروز تاسيس كميته امداد امام خميني (ره) و آغاز هفته نيكوكاري ، در مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران برگزار شد ، فرزند يادگار امام (ره) به فعاليتهاي صورت گرفته توسط اين نهاد مقدس اشاره كرد و گفت: آثار عملي اقدام حضرت امام خميني (س) در تاسيس كميته امداد ، امروز در سطح بسيار وسيعي در جامعه داخل و خارج كشور نمايانگر مي باشد.

حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني ضمن تسليت شهادت جمع كثيري از عزاداران حسيني در شهرهاي مقدس كربلا و كاظمين در ظهر عاشورا به بي زماني اثرات قيام عاشورا اشاره كرد و گفت: اين حركت تاثير زمان و عمق اثر عاشورا را نمايان مي سازد و اين به آن معنا است كه عاشورا زنده است.

وي مسووليت اقدامات تروريستي در شهرهاي كربلا و كاظمين را بر عهده اشغالگران دانست و گفت: آنهايي كه نوعي دموكراسي و آزادي هستند در قبال اين فجايع ، چه جوابي براي افكار عمومي دارند؟

وي افزود: مردم عراق بايد هوشيار باشند تا دستهاي خارجي ، نزاع بين مسلمين به ويژه شيعه و سني در عراق براه نيندازند.

وي در پايان ضمن قدرداني صورت گرفته توسط كميته امداد امام خميني (ره) ابراز اميدواري كرد كه اين فعاليتها كماكان با ارايه خدمات بهتر به قشر محروم جامعه ادامه داشته باشد.