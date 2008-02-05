بهترین پیشنهاد را قبول می کنم / به جایگاه ثابت در تیم ملی فکر می کنم

مسعود شجاعی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت آمادگی تیم ملی اظهارداشت: شرایط خوبی بین بازیکنان تیم ملی حاکم است. ضمن اینکه شناخت لازم و کافی را هم از حریف فردای خود داریم. البته نباید فراموش کرد که بازی اول همیشه سخت است. با این حال فقط به پیروزی دراین بازی فکرمی کنیم.

بازیکن ایرانی تیم الشارجه امارات با بیان اینکه بعد از بازی با سوریه به امارات باز می گردد، افزود: به دلیل محرومیت دراولین بازی پس از بازگشت به امارات، نمی توانم به میدان بروم اما در ادامه بازی های باشگاهی امارات تیم الشارجه را همراهی می کنم.

ملی پوش فوتبال کشورمان با اشاره به سه چهار پیشنهادی که از تیم های باشگاهی مختلف دارد، خاطرنشان کرد: دو پیشنهاد از لیگ آلمان دریافت کرده ام اما فعلا در مورد آنها تصمیمی نگرفته ام. در واقع بررسی نهایی آنها را به مدیربرنامه هایم سپرده ام تا به واسطه بررسی و تصمیم وی به بهترین پیشنهاد پاسخ دهم.

شجاعی تصیح کرد: درحال حاضر مشغله اصلی من موفقیت در تیم ملی است. دوست دارم یار ثابت تیم ملی کشورم باشم و برای رسیدن به این آرزو تمام تلاشم را می کنم هر چند که با تلاش خود تنها نیمی از راه را طی می کنم. قطعا نیم دیگر راه رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی به نظر کادر فنی بستگی دارد.