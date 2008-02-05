کلمنته 45 دقیقه تمرین تیم ملی را نگاه کرد / ملی پوشان پشت درهای بسته

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با سوریه ساعت 16 امروز در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی و به مدت 75 دقیقه زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

پیش از آغاز این تمرین ملی پوشان که ساعت 50/15 دقیقه وارد محوطه ورزشگاه شده بودند به دلیل بسته بودن درب رختکن برای لحظاتی پشت درهای بسته رختکن ورزشگاه ماندند.

بازیکنان راس ساعت 16 با گرم کردن بدنهایشان زیرنظر افشین پیروانی تمرینات گروهی را آغاز کردند و پس از انجام تمرینات استقامتی و آقا وسط در قالب دو گروه زرد و آبی در دو سوم زمین به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

کلمنته اسپانیایی که ساعت 35/15 در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود بعد از 45 دقیقه ورزشگاه را ترک کرد. درتمرین درون تیمی ابراهیم زاده با دو سیستم 4- 2 -3 -1 و 4-4-2 بازیکنان را به زمین فرستاد. در تیم زرد محمدی، عقیلی ، حسینی ، کعبی ، نیکبخت، مهدوی کیا، تیموریان ، کریمی، رجب زاده ، سامره و معدنچی بازی می کردند و درتیم آبی طالب لو، نصرتی، بنگر، شکوری ، نوری ، زارع ، مبعلی ، جباری، اسدی ، خلیلی ، عامره و کاظمیان به میدان رفتند که در این بین میداوودی، شجاعی، صادقی ، رحمتی و میرزاپور در نیمه دیگر زمین زیر نظر کریم بوستانی به تمرین پرداختند.

تیم اول این دیدار با تک گل کریمی به پایان رسید و در نیمه دوم سامره به جای خلیلی در تیم زرد به میدان رفت و پس از 10 دقیقه جای خود را به میداودی داد. همچنین شجاعی به جای اسدی، صادقی به جای زارع، مبعلی به جای رجب زاده در ترکیب دو تیم اضافه شدند. ضمن اینکه در بطن تمرین هادی عقیلی پس از برخورد با ابراهیم صادقی دچار مصدومیت شد اما این مصدومیت جدی نبود و این بازیکن به ادامه تمرین پرداختند.

این تمرین با همین یک گل به پایان رسید. از سوی دیگر مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی کشورمان که از ناحیه عضلات کمر دچار گرفتگی شده بود به مدت 90 دقیقه پیش از آغاز تمرین زیر نظر دکتر آلوسی به آب درمانی پرداخت که با برطرف شدن این مصدومیت در تمرین امروز حضور یافت و مشکلی برای حضور در دیدار فردا نخواهد داشت.