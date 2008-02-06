خلاء تکنسین معماری در کشور احساس می شود

علیرضا مستغنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نیازهای رو به افزایش کشور در عرصه ساخت و ساز و کیفیت بخشیدن و صحت عمل در این زمینه ایجاب می کند، کارشناسانی در این زمینه تربیت شوند که بتوانند نیازهای یاد شده را برآورده سازند.

وی افزود: در این میان تنها تربیت مهندسین معمار کافی نیست بلکه تربیت تکنسینهای معماری در مقطع کاردانی دانشگاه ها می تواند نوعی هماهنگی بیشتر در کار ساخت و ساز در میان کارگران ساده و مهندسین معمار ایجاد کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای که پرورش استعدادهای خلاق، دانش و مهارتهای عمومی، حرفه معماری و حصول کارآیی عمومی در این رشته را هدف قرار داده است.

مستغنی همچنین درباره رشته معماری بیان داشت: دانش آموختگان معماری بر اساس تواناییهای که در روند آموزش کسب کرده اند قادر خواهند بود که در زمینه های طراحی یک بنا یا مجموعه های زیستی کوچک از مراحل اولیه تا مراحل اجرایی کار، تهیه نقشه های معماری، همچنین آموزش و تدریس معماری فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: رشته معماری از سال 79 در مقطع کارشناسی در دانشگاه هنر ایجاد شد و در حال حاضر 314 دانشجو در سه رشته کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی مشغول به تحصیل هستند و 72 نفر نیز در سطح کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: متاسفانه در سالهای اخیر همزمان با رشد پذیرش دانشجویان معماری در دانشگاه ها جذب هیئت علمی صورت نگرفته است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به لزوم انجام کارهای ساختمانی توسط متخصصان این رشته ابراز داشت: با توجه به تخصصی شدن امور ساختمانی امور اجرایی و نظارتی ساختمانی باید توسط فارغ التحصیلان این رشته انجام شود تا در نهایت ساختمان از لحاظ کمی و کیفی دارای استانداردهای تعریف شده باشد.

مدیرگروه معماری دانشگاه هنر افزود: نظارت بر ساخت و ساز در بحث مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرها ناکارآمد است و در اکثر موارد مدیریت و نظارت توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود.