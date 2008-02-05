در صدد توسعه مدارس غیرانتفاعی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا علی احمدی روز سه شنبه در مراسم افتتاح 40 مدرسه در شهر تهران به مناسبت ایام دهه فجر، افزود: متوسط حقوق و مزایای فرهنگیان در سال 83 از 230 هزار تومان در ماه به 427 هزار تومان در 5 ماه اول سال جاری ‬افزایش یافته است.

وی در جمع مسئولان و دانش آموزان در دبیرستان دخترانه سید جمال‌الدین اسدآبادی با اشاره به رقم مطالبات فرهنگیان گفت: این مطالبات از 17 سال قبل انباشته شده و از نظر سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی وقت همه این مطالبات در سالهای 84 و 85 پرداخت شده اما به اعتقاد همکاران فرهنگی این مطالبات تا 95 درصد پرداخت شده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به‌ افزایش بودجه آموزش و پرورش در سالهای اخیر گفت: در سال 84 مجموع بودجه استانی و ملی آموزش و پرورش 600 میلیارد تومان بوده که در سال 85 با اضافه شدن بودجه تحقیقی و نوسازی به حدود دو برابر افزایش یافت.

احمدی گفت: در سال جاری ‬مجموع بودجه استانی وملی برای تخریب و بازسازی و کمک خیرین مدرسه ‌ساز 1800 میلیارد تومان بوده که سه برابر دو سال پیش می‌شود.

علی احمدی، اضافه شدن کسری‌ های سال‌های قبل به بودجه آموزش و پرورش و افزایش ‌های قانونی سالانه را از دلایل کسری بودجه این وزارتخانه ذکر کرد و گفت: در حال حاضر 94 درصد کل اعتبارات جاری، اعتبارات پرسنلی است و در این زمینه هزینه می شود.

وی از استانداران و فرمانداران خواست با توجه به کسری بودجه آموزش و پرورش یک درصد از بودجه‌ای که در اختیارشان است را برداشت نکنند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: با وجود کسری بودجه آموزش و پرورش هم اکنون به ازای هر دانش آموز حداقل 500 هزار تومان از طریق بودجه جاری در سیستم دولتی هزینه می ‌شود که چنانچه مطالبه 100 هزار تومان را به آن اضافه کنیم این مبلغ به 600 هزار تومان می رسد.

وی افزود: چنانچه هزینه‌ های پرسنلی، تالیف کتابهای درسی و... را به این مبلغ اضافه کنیم سرانه هر دانش آموز به یک میلیون تومان می ‌رسد.

وی با اشاره به تصمیم آموزش و پرورش برای گسترش مدارس غیرانتفاعی گفت: سهم مدارس غیر انتفاعی برای پوشش تحصیلی دانش آموزان در کل کشور ‪۷‬ درصد است و ما در صدد توسعه این مدارس هستیم.

علی احمدی با اشاره به تصمیمات آموزش و پرورش برای اداره مدارس گفت: اداره مدرسه توسط افراد واجد شرایط و متخصص و همچنین از طریق تعاونی ها از جمله این برنامه هاست.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش، توسعه مدارس غیرانتفاعی را نوع سوم از اداره مدارس ذکر کرد و گفت: قانون مدارس غیرانتفاعی اکنون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و نام آن نیز از غیرانتفاعی به غیردولتی تغییر یافته که می تواند به صورت غیردولتی اداره شوند.

علی احمدی، برون سپاری بخشی از خدمات آموزش و پرورش برای استفاده از خدمات تخصصی بخش مردمی و غیردولتی و همچنین بهره‌ گیری از بخش‌های دولتی غیر از آموزش و پرورش در این وزارتخانه را ازجمله این برنامه‌ها ذکر کرد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش‌ افزود: از مهر 85 تا مهر 86 ، پنج هزار مدرسه ساخته شده در حالی که از مهر 86 تا 87 احداث 6 هزار مدرسه جدید در دستور کار است.

او اضافه کرد: هفته گذشته 60 باب مدرسه در استان بوشهر به بهره برداری رسید و امروز نیز 40 مدرسه در شهر تهران افتتاح می‌شود.

علی احمدی گفت: از این 40 مدرسه ، سه مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز، 4 مدرسه به صورت مشارکتی، دو مدرسه از طریق اعتبارات استانی و تربیت بدنی و 31 مدرسه از طریق اعتبارات متمرکز دولتی احداث شده است.

وی به آماری از فعالیت ‌های آموزش و پرورش در 29 سال گذشته اشاره کرد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت دانش آموزی کشور 7 میلیون و 700 هزار نفر بود اما این رقم در شرایط حاضر به حدود 15 میلیون نفر رسیده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: در رژیم گذشته بیش از 53 هزار آموزشگاه فعالیت می ‌کرد ولی در حال حاضر مجموع مدارس و آموزشگاههای کشور به 150 هزار باب رسیده است.

در این مراسم به طور همزمان 40 مدرسه و پروژه آموزشی با 800 کلاس درس افتتاح شد.